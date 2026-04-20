به گزارش خبرنگار مهر، کریم خلیفه لیراوی صبح دوشنبه در نشست شورای ترافیک این شهرستان افزود: رفع نقاط حادثه خیز و استاندارد سازی سرعت کاه ها که در دستور کار شورای ترافیک قرار دارد، از مطالبات مردم است بنابراین باید اعضای شورا نسبت به اجرای آنها اهتمام جدی داشته باشند.

معاون فرماندار با ابراز نگرانی عمیق از روند رانندگی موتورسیکلت توسط افراد زیر سن قانونی، خاطرنشان کرد: متأسفانه شاهد نوعی رقابت میان خانواده‌ها برای تهیه موتورسیکلت برای فرزندان با سن پایین هستیم که هیچ آگاهی از قوانین راهنمایی و رانندگی ندارند.

وی بر ضرورت بازنگری در آموزش‌های ترافیکی تأکید کرد و گفت: آموزش فرهنگ ترافیک که تا حد زیادی مغفول مانده است، باید از خانواده شروع و در مدارس ادامه یابد.



معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری گناوه خاطرنشان کرد : تمرکز بر این دو محور (اصلاح زیرساخت‌ها و آموزش رفتاری) منجر به تحقق اهداف اصلی شورای ترافیک، یعنی روان‌سازی جریان ترافیک و کاهش چشمگیر تصادفات منجر به فوت و جرح خواهد شد.

وی با بیان اینکه در تخصیص اعتبارات سال جاری، توجه ویژه‌ای به این حوزه خواهد شد ،افزود: در این راستا شهرداری‌های گناوه و بندرریگ‌ و اداره راهداری موظف هستند پروژه‌های مربوطه را تعریف و به فرمانداری ارایه دهند.

خلیفه لیراوی با قدردانی از تلاش و زحمات یکسال گذشته اعضای شورای ترافیک شهرستان بر اجرای مصوبات این شورا تا حصول نتیجه تاکید کرد.