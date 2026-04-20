۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۴۴

آمار شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به غزه

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که از زمان اجرای آتش‌بس در ۱۱ اکتبر گذشته تاکنون شمار شهدا به ۷۷۷ نفر و شمار مجروحان نیز به ۲۱۹۳ نفر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که در ادامه حملات رژیم اشغالگر به این باریکه طی ۲۴ ساعت گذشته ۲ شهید و ۲۲ زخمی به بیمارستان‌های این منطقه منتقل شده‌اند.

بر اساس این گزارش، همچنان شماری از قربانیان زیر آوار و در خیابان‌ها باقی مانده‌اند و به‌ دلیل ناتوانی نیروهای امدادی، امکان دسترسی به آن‌ها وجود ندارد.

این وزارتخانه همچنین عنوان کرد که از زمان اجرای آتش‌بس در ۱۱ اکتبر گذشته تاکنون شمار شهدا به ۷۷۷ نفر و شمار مجروحان نیز به ۲۱۹۳ نفر رسیده و ۷۶۱ مورد عملیات خارج کردن پیکرها از زیر آوار انجام شده است.

بدین ترتیب، از آغاز جنگ نسل‌کشی علیه غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، ۷۲ هزار و ۵۵۳ نفر شهید و ۱۷۲ هزار و ۲۹۶ زخمی شدند.

