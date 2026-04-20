خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها راضیه سالاری: دهه کرامت، یادآور پیوندی آسمانی میان دو خواهر و برادرِ اهل بیت عصمت و طهارت (ع) است؛ از ولادت حضرت فاطمه معصومه (س)، کریمهٔ اهل بیت، تا ولادت برادر بزرگوارشان، امام علی بن موسی الرضا (ع). این ده روز، فرصتی ارزشمند برای بازشناسی کرامت های ناب انسانی است که در مکتب اهل بیت (ع) برای همیشه به یادگار مانده است.

حضرت فاطمه معصومه (س) نشان داد که یک دختر می‌تواند در اوج عبادت و عفاف، عالِم، شجاع و تأثیرگذار باشد. او بدون هیچ منصبی، با هجرت و شهادت‌گونه‌اش، شهر قم را به مرکز تشیع و پناهگاه اهل معرفت تبدیل کرد. دهه کرامت به ما یادآوری می‌کند که دختران می‌توانند قله‌های علم، اخلاق و سیاست را فتح کنند، بی‌آنکه از هویت خود فاصله بگیرند.

دهه کرامت، بهانه‌ای است برای بزرگداشت مقام دختران، تکریم فرزندان و تقویت محبت اهل بیت (ع) در جامعه. جشن‌ها، برنامه‌های فرهنگی، کمک به نیازمندان و دید و بازدیدهای خویشاوندی در این دهه، رنگ و بوی معنوی خاصی به جامعه می‌بخشد.

امام جمعه پارسیان: حضرت معصومه (س) الگوی تمام‌عیار دختران مسلمان در عرصه‌های علمی، سیاسی و اجتماعی است

حجت‌الاسلام والمسلمین جواد اسماعیل‌نیا، امام جمعه پارسیان، با تبریک فرارسیدن میلاد با سعادت حضرت فاطمه معصومه (س) و آغاز دهه کرامت، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: این بانوی گرانقدر، کریمه اهل بیت (ع)، الگویی تمام‌عیار برای دختران جامعه اسلامی ایران از زوایای مختلف علمی، سیاسی، اجتماعی و عبادی است.

وی با اشاره به جایگاه والای علمی حضرت معصومه (س) افزود: ایشان در حالی که پدرشان موسی بن جعفر (ع) در زندان دژخیمان طاغوتی بود، چنان به درجه بالایی از علم و کمال رسیدند که امام کاظم (ع) درباره ایشان فرمود: «فِداهَا أَبُوهَا»؛ پدرش به فدایش، همان تعبیری که پیامبر (ص) درباره حضرت زهرا (س) به کار بردند.

امام جمعه پارسیان با تبیین رویکرد سیاسی و اجتماعی کریمه اهل بیت (ع) تصریح کرد: حضرت معصومه (س) نسبت به حکمرانی جامعه اسلامی و مقابله با طاغوت زمان خود بی‌تفاوت نبودند. ایشان در اوج جوانمردی و غیرت دینی، برای اعلام بیعت با امام رضا (ع) و دفاع از ایشان در برابر مأمون عباسی، از مدینه به سمت طوس حرکت کردند که این حرکت تأثیرگذار، درسی بزرگ برای دختران امروز در عرصه سیاسی و اجتماعی است.

وی ادامه داد: از نظر عبادت نیز مردم قم خاطرات بسیاری از تهجد و بندگی این بانو نقل می‌کنند. ایشان در عین حفظ حیا، حجاب و متانت، یک دختر اهل بیتی فعال در عرصه‌های علمی، سیاسی و اجتماعی بودند که امروز الگوی کامل برای دختران جامعه اسلامی است.

حجت‌الاسلام اسماعیل‌نیا با اشاره به تأثیرگذاری زنان در تاریخ انقلاب اسلامی گفت: امام راحل (ره) تعبیر زیبایی دارند که «شاه را همین بانوان و زنان از کشور بیرون کردند». این سخن عمیق نشان می‌دهد اگرچه مردان نیز مؤثر بودند، اما نقش بانوان در راهپیمایی‌ها، فعالیت‌های سیاسی و تربیت نسل انقلابی، عامل اصلی خروج شاه خائن بود.

نقش دختران در شکل‌دهی تجمعات، اجرای برنامه‌های فرهنگی و جهاد تبیین غیرقابل انکار است.

وی با بیان فرموده امام راحل که «زنان نیمی از جامعه و مربی نیم دیگر جامعه هستند» افزود: امروز نیز در جنگ تحمیلی سوم (جنگ روایت‌ها و رسانه‌ای)، همه شاهد تأثیرگذاری دختران انقلابی ایران در تجمعات شبانه، حمایت از انقلاب اسلامی و بیعت با ولی‌فقیه هستیم. نقش دختران در شکل‌دهی تجمعات، اجرای برنامه‌های فرهنگی و جهاد تبیین، بسزا و غیرقابل انکار است.

امام جمعه پارسیان خاطرنشان کرد: به حق، دختران انقلابی جامعه ما در عرصه علمی، اجتماعی، سیاسی، جهاد تبیین و هنری، پای جای پای حضرت معصومه (س) گذاشته‌اند و این تأثیرگذاری بی‌نظیر، نتیجه تبعیت از سیره آن بانوی بزرگوار است.

وی در پایان اظهار داشت: خدا را بر نعمت وجود حضرت معصومه (س) و استقرار بارگاه منور ایشان در ایران اسلامی شکرگزاریم. از درگاه الهی می‌خواهیم به برکت این خواهر و برادر (حضرت معصومه و امام رضا علیهماالسلام) و به برکت دهه کرامت، پیروزی نهایی را نصیب امت اسلام و ملت شریف ایران گرداند و دختران ما را از پیروان حقیقی حضرت فاطمه معصومه (س) قرار دهد.

اعزام ۳ کاروان رضوی به هرمزگان؛ اجرای ۲۴۰ برنامه در ۷۵ نقطه همزمان با دهه کرامت

مصطفی رجبیان، دبیر جشن‌های زیر سایه خورشید در استان هرمزگان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز برنامه‌های «زیر سایه خورشید» از ابتدای بیست‌ونهم فروردین ماه تا نهم اردیبهشت ماه درسراسر کشور، اظهار داشت: هدف از برگزاری این برنامه‌ها، توسعه معنوی فرهنگ رضوی، بارش بار زیارت و اتصال قلوب دلدادگان به علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) است.

وی افزود: هرمزگان در دهه کرامت، یکی از صحن‌ها و سراهای آقا علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) شده است و با اعزام سفیران حرم مطهر و پرچم آستان قدس رضوی، میزبان کاروان‌های زیر سایه خورشید است.

رجبیان با تشریح جزئیات حضور کاروان‌ها در استان، تصریح کرد: اولین کاروان از ۲۹ فروردین وارد استان شده و تا هشتم اردیبهشت در هرمزگان حضور دارد. دو کاروان دیگر نیز از دوم تا نهم اردیبهشت ماه در استان مستقر خواهند بود. این سه کاروان در مجموع در ۷۵ نقطه از استان هرمزگان حضور یافته و بیش از ۲۴۰ برنامه را با ۳۵ عنوان متنوع اجرا می‌کنند.

دبیر جشن‌های زیر سایه خورشید در هرمزگان، مهم‌ترین محورهای برنامه‌ها را برشمرد و گفت: حضور در اجتماعات مردمی و راهپیمایی‌ها، دیدار با خانواده معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران (به‌ویژه یادمان جنگ رمضان)، دیدار با نیروهای مسلح و خانواده‌های آنان، و حضور در یگان‌های امنیتی از جمله برنامه‌های محوری است.

وی ادامه داد: دیدار با مجموعه‌های فعال در عرصه جهادی و خدمت‌رسان از جمله هلال‌احمر، آتش‌نشانی، پاکبانان، گروه‌های جهادی، هیئت‌ها و مساجد فعال، همچنین حضور در کارخانجات و صنایعی که در ایام جنگ تحمیلی فعال بوده و اجازه ندادند کمبودی در کشور ایجاد شود، از دیگر برنامه‌های این کاروان‌هاست.

رجبیان با اشاره به برنامه‌های روتین کاروان افزود: حضور در گلزار شهدا، عیادت از بیماران در بیمارستان‌ها و دیدار با بیماران صعب‌العلاج در منزل نیز در دستور کار قرار دارد.

وی تأکید کرد: توجه ویژه به مناطق کمتر برخوردار، روستاهای دورافتاده و محروم از جمله اولویت‌های ماست. کاروان رضوی در محور شرق استان شهرستان‌های میناب، رودان و جاسک محور مرکز بندرعباس، حاجی‌آباد، قشم و محور غرب بندر خمیر، پارسیان، بندر لنگه و جزیره ابوموسی حضور پیدا خواهد کرد.

دبیر جشن‌های زیر سایه خورشید در هرمزگان خاطرنشان کرد: تنها یک شهرستان در حال رایزنی برای اخذ مجوز حضور کاروان است که امیدواریم این مهم نیز محقق شود. همچنین در هر شهرستان یک اجتماع محوری تحت عنوان «امام رضا (ع)» و جشن‌های زیر سایه خورشید برگزار خواهد شد.

رجبیان با بیان اینکه این برنامه‌ها توسط شبکه جوانان رضوی و دفتر خدمات رضوی استان هرمزگان و به همت تشکل‌های مردمی برگزار می‌شود، گفت: قصد ما این است که ضمن غرق شدن در فضای معنوی حرم مطهر امام رضا (ع)، گره‌گشایی‌هایی نیز در کنار برنامه‌ها رقم بخورد. از جمله تأمین جهیزیه، آزادسازی زندانیان، واسطه‌گری برای بخشش دیون و تسویه حساب‌های مالی از اقدامات جانبی این کاروان‌هاست.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد: با برکت وجود امام رئوف، این برنامه‌ها بتواند دل‌های بیشتری را به آستان ملکوتی علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) متصل کند و مشکلات نیازمندان را مرتفع سازد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده هرمزگان: دهه کرامت تجلی‌گاه کرامت انسانی و نور ولایت است

محدثه درویشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک دهه کرامت، اظهار داشت: این دهه مبارک، جلوهای از تداوم ولایت و کرامت اهل بیت (ع) است؛ از میلاد بانویی که شفیعه روز جزاست تا ولادت امامی که «رئوف» و «ضامن آهو» شدنش، درس مهر و کرامت بی چون وچرای اهل بیت را به جهانیان نشان داد.

وی افزود: حضرت فاطمه معصومه (س) نه تنها الگویی بی‌نظیر برای زنان در عرصه علم، عفاف و دینداری است، بلکه حضور ایشان در قم، نقطه عطفی در تمدن شیعی رقم زد. از سوی دیگر، سیره امام رضا (ع) نیز مملو از آموزه‌های انسان‌ساز در مدارا، انصاف و توجه به جایگاه خانواده است.

درویشی با اشاره به برکات این دهه در استان هرمزگان، تصریح کرد: این ایام فرصت ارزشمندی است تا با ترویج فرهنگ رضوی و معصومی، گام‌های مؤثری در راستای تحکیم بنیان خانواده، توانمندسازی بانوان و ترویج سبک زندگی ایرانی-اسلامی برداریم. نور و برکت این دهه را باید در برنامه‌های فرهنگی، جشنهای مردمی و خدمت‌رسانی به نیازمندان، به‌ویژه بانوان سرپرست خانوار، جاری کنیم.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری هرمزگان در پایان با تأکید بر بهره‌گیری از ظرفیت دهه کرامت برای الگوسازی از شخصیت حضرت معصومه (س) و امام رضا (ع)، خاطرنشان کرد: امیدواریم با همکاری دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های مردمی، بتوانیم این دهه را به فرصتی برای نهادینه کردن کرامت، محبت و امید در میان خانواده‌های هرمزگانی است.