  1. استانها
  2. خوزستان
۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵

هشدار نارنجی برای تداوم بارش‌ها در خوزستان

اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: فعالیت سامانه بارشی در اغلب مناطق استان تا اوایل وقت چهارشنبه ادامه دارد.

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی شماره ۶ مورخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ اظهار کرد: پیرو هشدار سطح نارنجی شماره ۵ مورخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۵، تداوم فعالیت سامانه بارشی از اوایل وقت سه‌شنبه تا اوایل وقت چهارشنبه در اغلب نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: این سامانه بیشتر مناطق شمالی، شمال‌شرقی، شرقی، جنوب‌شرقی، جنوبی، جنوب‌غربی، مرکزی و ارتفاعات استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان بیان کرد: در سایر مناطق نیز احتمال شدت گرفتن بارش‌های نقطه‌ای وجود دارد.

کد مطلب 6806098

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها