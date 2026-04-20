محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی شماره ۶ مورخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ اظهار کرد: پیرو هشدار سطح نارنجی شماره ۵ مورخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۵، تداوم فعالیت سامانه بارشی از اوایل وقت سهشنبه تا اوایل وقت چهارشنبه در اغلب نقاط استان پیشبینی میشود.
وی افزود: این سامانه بیشتر مناطق شمالی، شمالشرقی، شرقی، جنوبشرقی، جنوبی، جنوبغربی، مرکزی و ارتفاعات استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
مدیرکل هواشناسی خوزستان بیان کرد: در سایر مناطق نیز احتمال شدت گرفتن بارشهای نقطهای وجود دارد.
