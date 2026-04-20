خبرگزاری مهر، گروه استانها: دهه کرامت، از میلاد حضرت معصومه(س) تا میلاد امام رضا(ع)، فرصتی است برای یادآوری مفاهیم عمیق مهربانی، احترام و کرامت انسانی,نسلی که با نگاه تازه و مسئولانه خود میکوشد ارزشهای این دهه را در زندگی روزمره معنا کند و پیوندی میان سنتهای معنوی و دغدغههای امروز برقرار سازد.
این ایام در کنار جلوههای معنوی، بستری برای توجه بیشتر به جایگاه دختران و زنان در جامعه به شمار میرود نسلی که امروز با آگاهی، توانمندی و حضور اجتماعی خود تلاش میکند معنای کرامت را در عرصههای مختلف زندگی بازتعریف کند.
دهه کرامت زمینهساز گسترش همدلی و خدمت به مردم است
امام جمعه ساوه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دهه کرامت که با ولادت باسعادت حضرت فاطمه معصومه(س) آغاز و با میلاد امام رضا(ع) پایان مییابد، یادآور جلوههایی از کرامت انسانی، محبت، مهربانی و توجه به ارزشهای والای اسلامی در جامعه است.
حجتالاسلام جعفر رحیمی با بیان اینکه سیره و سبک زندگی اهلبیت(ع) بهترین الگو برای جامعه اسلامی به شمار میرود، افزود: تبیین معارف اهلبیت(ع) و معرفی ابعاد شخصیتی این بزرگواران به ویژه برای نسل جوان، از مهمترین رسالتهای فرهنگی در این ایام محسوب میشود.
امام جمعه ساوه همچنین بر اهمیت برگزاری برنامههای فرهنگی و مذهبی در دهه کرامت تأکید کرد و گفت: برگزاری جشنها، محافل معرفتی، برنامههای فرهنگی و فعالیتهای اجتماعی میتواند زمینه افزایش نشاط معنوی، امید و همبستگی اجتماعی را در میان مردم فراهم کند.
حجتالاسلام رحیمی با اشاره به نقش مساجد، هیئتهای مذهبی و نهادهای فرهنگی در گرامیداشت این ایام افزود: این مراکز میتوانند با اجرای برنامههای متنوع فرهنگی، آموزشی و اجتماعی، زمینه آشنایی بیشتر مردم با معارف اهلبیت(ع) را فراهم کنند.
وی تصریح کرد: دهه کرامت تنها به برگزاری مراسمها محدود نمیشود، بلکه باید پیام اصلی آن یعنی کرامت انسانی، توجه به نیازمندان، تقویت اخلاق و گسترش فرهنگ خدمترسانی در جامعه مورد توجه قرار گیرد تا برکات این ایام در زندگی فردی و اجتماعی مردم نمود بیشتری پیدا کند.
امام جمعه ساوه تأکید کرد: استمرار این حضور باشکوه نیازمند تقویت روحیه مطالبهگری سازنده، افزایش آگاهی اجتماعی و همیاری در حل مسائل فرهنگی و اجتماعی شهر است.
وی تاکید کرد: مشارکت مردم در برنامههای مذهبی و اجتماعی، علاوه بر ایجاد همدلی و انسجام، جلوهای از پاسداشت کرامت انسانی در جامعه اسلامی است و میتواند زمینهساز تقویت اخلاق اجتماعی و صیانت از ارزشهای معنوی در میان مردم باشد.
ضرورت تبیین سیره حضرت معصومه(س) و امام رضا(ع)
استاد حوزه علمیه ساوه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز دهه کرامت با میلاد حضرت فاطمه معصومه(س) و پایان آن با ولادت امام رضا(ع) اظهار کرد: این دهه یادآور جایگاه والای کرامت، مهرورزی و ارزشهای انسانی در مکتب اهلبیت(ع) است و میتواند نقش مهمی در تقویت هویت دینی و فرهنگی جامعه ایفا کند.
زهرا خاطری افزود: دهه کرامت تنها زمان برگزاری جشنها و مراسم نیست، بلکه باید بستری برای معرفی ابعاد شخصیتی این دو بزرگوار، بهویژه برای نوجوانان و جوانان، فراهم شود تا نسل جدید بتواند الگوهایی اصیل از اخلاق، معنویت، حیا، علم و خدمت به مردم را بشناسد.
استاد حوزه علمیه ساوه با تأکید بر اهمیت فعالیتهای فرهنگی در این ایام گفت: اجرای برنامههای معرفتی، نشستهای آموزشی، فعالیتهای اجتماعی و اقدامهای خیرخواهانه، میتواند پیام حقیقی کرامت را در جامعه نهادینه کند و فضای همدلی، امید و آرامش معنوی را گسترش دهد.
خاطری ادامه داد: نهادهای فرهنگی، مساجد و مراکز دینی باید از ظرفیت این دهه برای ترویج سبک زندگی رضوی و معصومهمحور بهره ببرند و برنامههایی منسجم، هدفمند و متناسب با نیازهای نسل امروز ارائه کنند.
وی همچنین با اشاره به نقش بانوان در ترویج فرهنگ دینی در جامعه افزود: شخصیت حضرت فاطمه معصومه(س) الگویی روشن از جایگاه علمی، معنوی و اجتماعی زن مسلمان است و معرفی این الگو میتواند در تقویت هویت دینی و فرهنگی دختران و بانوان جامعه تأثیرگذار باشد.
وی اظهار کرد: توجه به کرامت انسانی، مهربانی، تقویت روابط اجتماعی و خدمترسانی به نیازمندان از مهمترین پیامهای دهه کرامت است و اگر این مفاهیم در جامعه جاری شود، برکات این ایام در زندگی فردی و اجتماعی مردم نمایان خواهد شد.
خاطری همچنین با اشاره به جایگاه حضرت فاطمه معصومه(س) در تاریخ اسلام افزود: دهه کرامت یادآور رشادتها و فداکاریهای حضرت معصومه(س) در دفاع از امام زمان خویش است و این بانوی بزرگوار الگویی روشن از بصیرت، ولایتمداری و مسئولیتپذیری در جامعه اسلامی به شمار میرود.
وی ادامه داد: در شرایط حساس کنونی نیز زنان و دختران مسلمان با تأسی از سیره حضرت معصومه(س) و با یاد رشادتها و ایثارگریهای بانوان در عرصههای مختلف، بهویژه در دفاع از ارزشها و آرمانهای اسلامی، دوشادوش مردان در سنگرهای فرهنگی و اجتماعی حضور دارند و نقشهای مؤثری در حوزه تبلیغ، تبیین معارف دینی و تقویت فرهنگ اسلامی در جامعه ایفا میکنند.
دهه کرامت پیامآور امید و همبستگی اجتماعی
کارشناس فرهنگی ساوجی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت دهه کرامت در شرایط کنونی جامعه گفت: این ایام فرصتی ارزشمند برای تقویت روحیه همدلی، مهربانی و مسئولیتپذیری اجتماعی در میان مردم است.
عاطفه عسگری افزود: دهه کرامت که با میلاد حضرت فاطمه معصومه (س) آغاز و با میلاد باسعادت امام رضا (ع) به اوج میرسد، تنها یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه فرصتی برای بازآفرینی روح مهربانی، همدلی و خدمت در جامعه به شمار میآید.
وی افزود: در روزهایی که کشور با شرایط خاص و دشواریهایی مواجه است، توجه به مفاهیمی همچون کرامت انسانی، ایثار، همدلی و مسئولیت اجتماعی میتواند نقش مؤثری در تقویت روحیه عمومی و افزایش انسجام اجتماعی داشته باشد.
این کارشناس فرهنگی با اشاره به نقش بانوان در فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی ادامه داد: زنان ایرانی همواره در بزنگاههای تاریخی نقشآفرین بودهاند و امروز نیز در عرصههای فرهنگی، اجتماعی و حتی میدانهای خدمترسانی به مردم حضوری پررنگ دارند، در دهه کرامت نیز بخش قابل توجهی از برنامههای مردمی، فعالیتهای خیریه و اقدامات فرهنگی با همت و مشارکت بانوان شکل میگیرد.
عسگری تصریح کرد: آنچه اکنون بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز داریم، تقویت فرهنگ همدلی و حمایت از یکدیگر است و دهه کرامت میتواند یادآور این حقیقت باشد که جامعهای که بر پایه کرامت، مهربانی و مسئولیتپذیری بنا شده، در برابر سختیها و چالشها مقاومتر خواهد بود.
وی تصریح کرد: برنامههای فرهنگی این ایام باید به گونهای طراحی و اجرا شود که علاوه بر ایجاد شور و نشاط معنوی در جامعه، پیام امید، همبستگی و مسئولیتپذیری اجتماعی را نیز در میان اقشار مختلف مردم گسترش دهد.
دختران امروز کرامت را در اعتماد و فرصتسازی میبینند
یک دانشجوی دهه هشتادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دختران امروز واقع بینانه، کرامت واقعی را در اعتماد جامعه به تواناییهایشان و فراهم شدن فرصت برای بروز استعدادها میبینند.
بیتا فرزین، دانشجوی ۲۰ ساله با اشاره به نگاه نسل جدید به دهه کرامت اظهار کرد: دختران دهه هشتادی با حجم زیادی از اطلاعات و توقعات روبهرو هستند و انتظار دارند این ایام به فرصتی واقعی برای توجه به جایگاه و نیازهای دختران تبدیل شود.
وی با اشاره به شخصیت حضرت فاطمه معصومه (س) افزود: برای دختران امروز، حضرت معصومه(س) الگویی از وقار، علمدوستی و استقلال فکری هستند و زندگی ایشان نشان میدهد دختران میتوانند در کنار پایبندی به ارزشها، نقشآفرین و اثرگذار باشند.
این دانشجوی جوان ادامه داد: دهه کرامت باید یادآور مهربانی، احترام و توجه به کرامت انسانی باشد، مفاهیمی که در خانواده، دانشگاه و حتی فضای مجازی میتوانند نمود پیدا کنند.
فرزین تصربح کرد: برنامههای دهه کرامت اگر با زبان نسل جوان و با استفاده از ظرفیت رسانهها و فضای مجازی طراحی شود، میتواند تأثیرگذاری بیشتری در میان دختران و جوانان داشته باشد.
