به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مرتضی عمومهدی فرمانده سپاه حضرت روح الله استان مرکزی با اشاره به اهمیت برگزاری نمایش سراسری و عظیم اقتدار ملی تحت عنوان رزمایش جانفدا برای ایران امام رضایی اظهار کرد: این رزمایش، نمایش تجلی غیرت ملی، عشق به حریم ایران اسلامی و ارادت بیشائبه به ساحت نورانی حضرت امام رضا(ع) است.
وی با تأکید بر محوریت دفاع از ایران و ولایت، افزود: هدف اصلی از برگزاری این نمایش عظیم، اعلام جانفشانی مردم شریف استان مرکزی برای حفظ تمامیت ارضی، امنیت ملی و ارزشهای امت اسلامی است، ما در برابر هر تهدیدی که متوجه ایران و امت اسلامی باشد، با تمام وجود خواهیم ایستاد.
فرمانده سپاه استان مرکزی در تشریح جزئیات برنامه گفت: این رزمایش روز چهارشنبه، نهم اردیبهشتماه ۱۴۰۵، همزمان با سالروز میلاد با سعادت حضرت امام رضا(ع)، ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه به صورت هماهنگ در دو سطح برگزار میشود، در مرکز استان (اراک) در ورزشگاه ۱۵ هزار نفری امام خمینی(ره) میزبان رژه حماسی و نمایش اقتدار نیروهای مردمی و بسیجی خواهد بود و در سطح شهرستانها، بخشها و دهستانها در میادین و معابر اصلی به صحنه حماسهآفرینی جمعی تبدیل میشوند.
سردار عمومهدی با دعوت از عموم مردم شریف استان، تصریح کرد: ثبتنامکنندگان در پویش سراسری «جانفدا» ، بسیجیان سازمانیافته، و مهمتر از همه آحاد آزادگان، غیرتمندان و عاشقان ایران و رضای استان مرکزی در این رویداد حضور مییابند.
وی گفت: این نمایش اقتدار، پیام روشنی برای دوستان و دشمنان دارد، مردم ایران و به ویژه استان مرکزی، همواره جانفدای ایران و امام رضای خود بودهاند و این مسیر را تا پای جان ادامه خواهند داد، انتظار میرود همه با حضور حماسی خود، صفحه دیگری از افتخارآفرینی را در تاریخ این استان رقم بزنند.
گفتنی است مراسم با رژه حماسی، برنامههای فرهنگی و نغمههای سرودهای انقلابی همراه خواهد بود و از کلیه رسانهها و خبرنگاران برای پوشش گسترده این رویداد دعوت به عمل آمده است.
