اختلال در اعمال قیمت‌ جدید داروها؛ بودجه دارویار کافی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی، در جلسه با مدیران بیمه‌های پایه با اشاره به ابلاغ دستورالعمل ثبت آفلاین دارو در شرایط اضطراری جنگ، گفت: در زمان قطع سامانه‌های بیمه ای در داروخانه‌ها، چالش هایی ایجاد می شود که البته بیماران خاص که داروهای آنها گران‌قیمت است پس از برقراری مجدد سامانه در ساعات بعد می توانند داروی خود را تامین کنند.

وی با تأکید بر لزوم مدیریت قطعی سامانه های دارویی و بیمه ای، افزود: برای کاهش مشکلات، باید کمیته‌ای مشترک با حضور نمایندگان بیمه‌ها و بخش فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو تشکیل شود تا با برگزاری جلسات مستمر، فرآیندها برای داروخانه‌ها یکپارچه‌سازی شده و دغدغه‌های آنها و به تبع آن بیماران، برطرف شود.

پیرصالحی در خصوص تغییر قیمت داروها، گفت: قیمت‌های جدید دارو در هفتم فروردین به شورای عالی بیمه ارسال و ابلاغ شد تا از پانزدهم فروردین اجرایی شود، یعنی برای ثبت این تغییرات نیز مهلت ۱۰ روزه‌ در سامانه‌ها در نظر گرفته شد، اما به‌ دلیل مشکلات در مشخص بودن منابع مالی، این تغییرات تاکنون به‌طور کامل در سامانه‌ها اعمال نشده و همین موضوع موجب بروز مشکلاتی برای مردم شده است.

رئیس سازمان غذا و دارو، راهکار اصلی حل این چالش را تعیین تکلیف منابع بودجه دارویار عنوان کرد و افزود: بودجه ۸۵ همتی دارویار که به اعتقاد ما کفایت لازم را ندارد، باید به‌صورت شفاف مشخص شود که از چه منابعی تأمین می‌شود. با یکپارچه‌سازی این منابع و جلوگیری از چندگانگی(محل منابع بیمه یا ارزی)، می‌توان وضعیت تأمین مالی را روشن کرد و بخش مهمی از مشکلات موجود را برطرف ساخت.