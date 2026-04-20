آغاز پویش «نهال امید» با مشارکت دانش‌ آموزان استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط زیست استان تهران، روح‌ الله عبادی رئیس اداره آموزش و مشارکت‌ های مردمی حفاظت محیط زیست استان تهران از اجرای پویش «نهال امید» با همکاری آموزش‌ و پرورش شهرستان‌ های استان تهران و منابع طبیعی خبر داد.

وی با اعلام آغاز پویش «نهال امید» بیان داشت: در راستای گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید و دانش‌ آموزان شهید استان تهران در جنگ رمضان و به‌ منظور عمل به توصیه‌ های رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر توسعه فرهنگ درختکاری، این پویش در محل اداره کل آموزش‌ و پرورش شهرستان‌ های استان تهران اجرا شد.

وی افزود: این برنامه با حضور گروهی از دانش‌ آموزان و با همکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری برگزار شد و طی آن تعدادی نهال غرس شد.

عبادی تأکید کرد: هدف ما از اجرای این پویش، ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست در بین دانش‌ آموزان و تبدیل این نهال‌ ها به نمادی از «شجره طیبه» در سال‌ های آینده است.

این مقام مسئول ابراز امیدواری کرد که مشارکت نسل آینده در چنین برنامه‌ هایی، گامی مؤثر در توسعه زیست‌ بوم سالم و پایدار در استان تهران باشد.