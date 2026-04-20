به گزارش خبرگزاری مهر، فایننشال تایمز به نقل از تحلیلگران اقتصادی گزارش داد، جنگ با ایران تورم در آمریکا را تشدید می کند و باعث می شود تبعات اقتصادی آن تا بعد از پایان یافتن جنگ نیز ادامه پیدا کند.

در این گزارش آمده است، تأثیرات تورم برای مدت طولانی ادامه خواهد داشت و به آمریکایی ها قبل از انتخابات میان دوره ای فشار خواهد آورد. شوک قیمت ها از ابتدای جنگ ایران در اواخر فوریه آغاز شد و هنوز ادامه دارد.

در ادامه این گزارش تاکید شده است، بحران تنگه هرمز باعث کاهش جهانی سوخت و افزایش شدید قیمت نفت شده است.

مدیر صندوق بین المللی پول نیز تاکید کرد: ما در مسیر درستی برای کاهش تورم حرکت می کردیم اما عقب نشینی کردیم. پیش بینی می کنیم تورم در آمریکا در کوتاه مدت افزایش پیدا کند. حتی اگر جنگ فردا به پایان برسد پیامدهای آن در سطح جهان ادامه خواهد داشت.