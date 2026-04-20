کرملین: اوضاع تنگه هرمز شکننده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، کرملین به موضع گیری درباره ایران و تنگه هرمز پرداخت.
دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین اعلام کرد که روسیه وضعیت تنگه هرمز را شکننده و غیرقابل پیش بینی میداند.
پسکوف افزود که روسیه در مذاکرات میان آمریکا و ایران مشارکت نمیکند اما برای ارائه کمک در راستای دستیابی به راه حل مسالمت آمیز آمادگی دارد.
وی افزود که مسکو امیدوار است که مذاکرات میان ایران و آمریکا ادامه یابد و از بازگشت به سناریوی نظامی خودداری شود.
از سوی دیگر سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت: تردیدی نیست کسانی که با تمام ابزارهای ممکن تلاش میکنند هرج و مرج در خاورمیانه را حفظ کنند، یکی از مهمترین اهدافشان تعمیق شکاف در جهان اسلام است.
لاوروف بیان کرد: بحران در منطقه خلیج که ناشی از حمله غیرموجه آمریکا و اسرائیل به ایران است، در کنار جنگ رو به تشدید در لبنان و افزایش عملیات نظامی علیه سوریه در تلاشی دیگر برای تجزیه آن، و البته وضعیت بنبست کامل که رنج مردم فلسطین در غزه و کرانه باختری را تشدید میکند، همه اینها باعث میشود احتمال تشکیل یک کشور فلسطینی کاهش یابد. اسرائیل نیز بیانیههای رسمی صادر کرده است که تأکید میکند کشور فلسطین تشکیل نخواهد شد، بلکه اسرائیل با مرزهای گستردهتر باقی خواهد ماند. این مسائل بدون تأثیر بر منطقه ما نخواهد بود.
نظر شما