۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۰۶

انتشار یک عکس بحث‌برانگیز از وزیر خارجه عربستان در ترکیه+ تصویر

انتشار عکس دسته جمعی وزرای خارجه کشورهای منطقه در ترکیه بحث برانگیز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، انتشار یک تصویر دسته جمعی از وزرای شرکت کننده در نشست ترکیه در خصوص نوار غزه بحث و جدل های زیادی به دنبال داشته است.

در این تصویر و یک ویدئوی منتشر شده مشخص است که فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان حین گرفتن عکس دسته جمعی کمی از انور قرقاش مشاور رئیس امارات دور شده و به محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر نزدیک می شود.

در این تصویر وزرای خارجه ترکیه، مصر و اردن نیز حضور دارند.

برخی فعالان در فضای مجازی تاکید کردند که این اقدام بن فرحان نشان دهنده انزوای امارات در عرصه سیاست است. نکته قابل توجه آن که حساب کاربری شبکه رسمی الاخباریه عربستان ویدئو مربوط به این واقعه را منتشر کرده است. لازم به ذکر است که عربستان و امارات اختلافات سیاسی گسترده ای در خصوص تعدادی از مسائل منطقه ای به ویژه بر سر گسترش مناطق تحت نفوذ در یمن دارند.

