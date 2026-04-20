مهاجم استقلال امید اول هائیتی در جام جهانی ۲۰۲۶

به گزارش خبرنگار مهر، داکنز نازون که تابستان سال گذشته با امضای قراردادی به تیم فوتبال استقلال پیوست، نتوانست انتظارات هواداران این تیم را برآورده کند. او با وجود آنکه فرصت‌های مناسبی برای حضور در ترکیب استقلال به دست آورد، اما به دلیل آمار گلزنی ضعیف، نتوانست همان درخششی را که در تیم ملی هائیتی از خود نشان داده، در جمع آبی‌پوشان به نمایش بگذارد.

تیم ملی هائیتی که در گروه C جام جهانی با تیم های ملی برزیل، اسکاتلند و مراکش باید دیدار کند که بازی های آسانی برای این تیم نخواهد بود.

سایت «jogada۱۰» با تمجید از داکنز نازون مهاجم تیم ملی هائیتی در رابطه با او نوشت: تیم ملی هائیتی پس از ۵۲ سال بار دیگر به جام جهانی راه یافته و هواداران این کشور می‌توانند دوباره تیم‌شان را در بزرگ‌ترین تورنمنت فوتبال دنیا ببینند.

یکی از اصلی‌ترین امیدهای هائیتی برای درخشش در این رقابت‌ها، داکنز نازون است؛ مهاجم ۳۲ ساله‌ای که عنوان بهترین گلزن تاریخ تیم ملی کشورش را در اختیار دارد. او با پیراهن شماره ۹، برای نخستین بار حضور در جام جهانی را تجربه می‌کند، اما پیش از این نیز در رقابت‌های مهمی گلزنی کرده و تجربه بین‌المللی قابل توجهی دارد.

نازون با ۴۴ گل، رکورددار گلزنی در تیم ملی هائیتی است و سابقه گلزنی در رقابت‌های جام طلایی کونکاکاف را هم در کارنامه دارد. او همچنین در کوپا آمریکا ۲۰۱۶ حضور داشت و جالب اینکه در همان رقابت‌ها مقابل تیم ملی برزیل به میدان رفت. نازون با ۸۰ بازی ملی، دومین بازیکن باسابقه تاریخ هائیتی نیز محسوب می‌شود و تنها پیر ریشار برونی با ۹۵ بازی بالاتر از او قرار دارد.

این مهاجم در جام جهانی پیش‌رو، نخستین تجربه خود در این رقابت‌ها را پشت سر خواهد گذاشت.