انتقاد از مهاجم استقلال در هائیتی بالا گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال هائیتی که جواز حضور در رقابت های جام جهانی ۲۰۲۶ را کسب کرده باید در این مسابقات و در گروه C رو در روی تیم های ملی برزیل، مراکش و اسکاتلند قرار گیرد که اولین بازی این تیم صبح روز یکشنبه ۲۴ خرداد و از ساعت ۰۴:۳۰ به وقت تهران مقابل تیم ملی اسکاتلند خواهد بود.

«داکنز نازون» مهاجم و ستاره تیم ملی فوتبال هائیتی که در عضویت باشگاه استقلال قرار دارد با انتقاد از سمت رسانه های این کشور مواجه شده است.

رسانه ورزشی «Lesanalyses» که به اخبار فوتبال هائیتی در شبکه اجتماعی «facebook» می پردازد با انتشار تصویری از نازون نوشت: «داکنز نازون این روزها تصویری از بازیکنی را ارائه می‌دهد که بیشتر در حال سفر و حضور در تور آمریکا است؛ تصویری که فاصله زیادی با الزامات فوتبال در سطح بالا دارد.

با نزدیک شدن به جام جهانی ۲۰۲۶، از این بازیکن ملی‌پوش هائیتی انتظار می‌رود در سطحی متفاوت ظاهر شود؛ سطحی همراه با نظم، تعهد و ثبات. او اکنون باید در یک پروژه فوتبالی مشخص قرار بگیرد، دوباره به یک باشگاه بپیوندد، تمرینات منظم را دنبال کند و مهم‌تر از همه به فرم ایده‌آل خود بازگردد.»

در حالی که مسابقات لیگ برتر فوتبال تعطیل شده و با بسته شدن حریم هوایی ایران شرایط ویژه‌ای حاکم است، مدیران باشگاه استقلال مدعی هستند کادرفنی این تیم در تمام این مدت ارتباط روزانه خود را با بازیکنان خارجی حفظ کرده و برای هر یک از آن‌ها برنامه تمرینی اختصاصی در نظر گرفته است.