اعلام آمادگی مهاجم خارجی استقلال برای بازگشت به ایران

به گزارش خبرنگار مهر. پس از جنگ تحمیلی به کشورمان از سوس رژیم صهیونیستی و آمریکا، بازیکنان خارجی شاغل در لیگ برتر اقدام به خروج از ایران کردند.

در این بین داکنز نازون مهاجم اهل هائیتی تیم استقلال به سختی و از راه مرز زمینی جمهوری آذربایجان موفق به خروج شد. طبق اعلام باشگاه استقلال کادرفنی این تیم برای بازیکنان برنامه تمرینی در نظر گرفته است تا از شرایط آمادگی عقب نمانند.

نازون با انتشار پیامی در صفحه مجازی اش نوشت: «سلام به هواداران استقلال. امیدوارم که خوب باشید. همانطور که مشاهده می‌کنید، من در حال تمرین هستم و تلاش می‌کنم که آماده باشم که ان‌شاءالله هر چه سریع‌تر پیش شما برگردم.

هر روز برای شما دعا می‌کنم و امیدوارم که همه چیز دوباره خوب شود. من برای صلح دعا می‌کنم. می‌بینمتان دوستان.»