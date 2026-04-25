۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۳۸

تقدیر از بازیکن استقلال در آمریکا

طی مراسمی در کشور آمریکا از داکنز نازون مهاجم اهل هائیتی تیم فوتبال استقلال تقدیر به عمل آمد.

به گزارش خبرنگار مهر، داکنز نازون مهاجم اهل هائیتی تیم فوتبال استقلال، پس از توقف رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران به دلیل حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان، ایران را ترک کرد و در حال حاضر مدتی است به دلیل فعالیت‌های تبلیغاتی در کشور آمریکا حضور دارد.

سایت «haitiantimes» خبر داد: جامعه هائیتی در بروکلین با برگزاری مراسمی با عنوان «یک شب برای هائیتی» از داکنز نازون تقدیر کرد.

در این مراسم که در موزه هنرهای معاصر دیاسپورای آفریقایی در بروکلین برگزار شد، رهبران جامعه هائیتی، چهره‌های فرهنگی و برخی مقامات منتخب گرد هم آمدند تا از داکنز نازون، مهاجم تیم ملی هائیتی پیش از آغاز رقابت‌های جام جهانی فوتبال تجلیل کنند.

این رویداد که با عنوان «یک شب برای هائیتی» برگزار شد، به‌صورت دعوتی و خصوصی انجام گرفت و هدف آن، علاوه بر قدردانی از دستاوردهای ورزشی نازون، برجسته‌سازی نقش و تأثیر فرهنگی هائیتی در سطح جهانی عنوان شد.

در این مراسم فعالان رسانه‌ای و سیاست‌گذاران نیز حضور داشتند و فضای برنامه ترکیبی از جشن افتخار ملی و تأکید بر هویت فرهنگی جامعه هائیتی بود.

برگزارکنندگان این مراسم تأکید کردند که این گردهمایی تنها یک مراسم تقدیر ورزشی نیست، بلکه نمادی از همبستگی جامعه هائیتی و نمایش جایگاه فرهنگی این کشور در عرصه بین‌المللی محسوب می‌شود.

