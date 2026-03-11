مهاجم بارسایی استقلال درخواست جدایی داد/ منیر در انتظار تصمیم باشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، پس از جنگ تحمیلی رژیم منحوس صهیونیستی با همراهی آمریکای جنایتکار به کشورمان، تمامی بازیکنان خارجی تیم های لیگ‌برتری با همکاری سفارت های کشورشان در ایران تصمیم به ترک خاک کشورمان گرفتند.

در همین حال منیر الحدادی ستاره مراکشی - اسپانیایی استقلال که سابقه حضور در بارسلونا و همبازی بودن با لیونل مسی را دارد راهی اسپانیا شد تا در کنار خانواده اش باشد.

سایت آفریقا فوت در خبری اختصاصی مدعی شد که منیر الحدادی از باشگاه استقلال خواسته که با توجه به شرایط جنگی در ایران قراردادش با آبی ها فسخ شود و دیگر حاضر به بازگشت به کشورمان نیست و خواهان عقد قرارداد با باشگاهی است که بتواند در آن بازی کند.

این در شرایطی است که هنوز تکلیف ازسرگیری رقابت های لیگ برتر در ایران مشخص نیست و باید دید تصمیم فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ برای ادامه مسابقات به چه صورت خواهد بود.

از آنجایی که مدیربرنامه الحدادی با آنتونیو آدان، یاسر آسانی، موسی جنپو و داکنز نازون یکی است این احتمال وجود دارد که سایر خارجی های استقلال هم خواهان جدایی از این باشگاه شوند.