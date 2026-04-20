به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، در سایه گسترش شکاف داخلی در سرزمین‌های اشغالی بر سر توافق آتش‌بس با حزب‌الله، شهر کریات شمونا در نزدیکی مرز لبنان، شاهد اعتراضات گسترده و اعتصاب عمومی بود.

ساکنان کریات شمونا با شرکت در این اعتراضات از وضعیت امنیتی و اقتصادی خود ابراز ناامیدی عمیق کرده و ابراز داشتند که حزب‌الله آنها را دو هزار سال به عقب بازگردانده است.

از سوی دیگر ده‌ها نفر از ساکنان این شهرک در مقابل دفتر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی تظاهرات کرده و شعارهایی علیه توافق آتش‌بس سر دادند.

تالی کوهن، یکی از ساکنان شهرک کریات شمونا در اظهاراتی تند به وب‌سایت اسرائیلی وای‌نت گفت: این بدون شک یک اشتباه فاحش است. این شرم‌آور است.

کوهن افزود: ما دو ماه و نیم است که بدون درآمد در خانه‌هایمان نشسته‌ایم. بیکاران هیچ حقوقی دریافت نمی‌کنند.

او افزود: دو سال و نیم از جنگ می‌گذرد و وضعیت اقتصادی که از قبل هم بد بود، اکنون بدتر شده است. کریات شمونا یک شهر درجه دو است و هیچ‌کس به ساکنان آن اهمیت نمی‌دهد.

کوهن تصریح کرد: کریات شمونا شهری متروکه است که حتی یک دقیقه هم نمی‌توان در آن زندگی کرد. نه جاده‌ای، نه آموزشی، نه حمل‌ونقلی، نه غذایی، نه تفریحی و نه هیچ‌ چیز دیگری. کریات شمونا نه ۸۰ سال، بلکه دو هزار سال به عقب بازگشته است.

آویران سیمانا، صاحب کسب‌وکار دیگری از کریات شمونا که پس از آتش‌بس در نوامبر ۲۰۲۴ به شهر بازگشته بود، گفت: "ما کسب‌وکارمان را دوباره راه‌اندازی کردیم. آن را بازسازی کردیم و فکر کردیم که به روال عادی خود بازمی‌گردیم. به ما وعده دادند که همه چیز تمام شده است، و همان‌طور که می‌بینید، به همان وضعیتی که یک سال پیش بودیم بازگشتیم. دوباره انفجارها و جنگ.

از سوی دیگر آویگدور لیبرمن، رهبر حزب «اسرائیل خانه ما»، امروز جلسه‌ای را برای فراکسیون پارلمانی خود در شهرک المطلة در نزدیکی مرز لبنان برگزار کرد. لیبرمن، در کنار دیوید آزولای، رئیس شورای محلی شهرک صهیونیستی المطلة گفت: به لطف کابینه نتانیاهو، ما به یک جمهوری موز تبدیل شدیم. و با امضای رئیس‌جمهور ترامپ مبنی بر آتش بس در لبنان، تأیید رسمی این موضوع را دریافت کردیم!