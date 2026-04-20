سرهنگ کرمی: مسافران از استقرار در حاشیه جاده کرج- چالوس خودداری کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پیمان کرمی اظهار کرد: باتوجه به بارشهای رگباری، اطراف سنگها سست شده و احتمال ریزش سنگ در محورهای کوهستانی متصور است.
وی خاطرنشان کرد: مسافران باتوجه به این شرایط قبل از سفر از وضعیت راهها به ویژه جاده کرج -چالوس مطلع شوند.
وی همچنین با اشاره به بارش های تندری بهاری از رانندگان خواست موقع سفر ازوضعیت فنی وسیله نقلیه بویژه برف پاک کن خودرو اطمینان حاصل کنند.
کرمی گفت: پلیس راه استان البرز با آمادگی کامل در تمام راههای این استان برای هرگونه خدمات امدادی و انتظامی در محلهای مورد نظر مستقر شده است.
رییس پلیس راه البرز از ترافیک سنگین در آزادراه تهران - کرج -قزوین درمحدوده این استان خبرداد و گفت: درحال حاضر ترافیک درخط جنوبی آزادراه کرج -قزوین از استاندارد تا پل فردیس و در آزادراه کرج - تهران از پل فردیس تا کلاک و در ادامه درمحدوده جهان نما سنگین است.
