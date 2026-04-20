ستاد بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی در خوزستان فعال شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد مقیمی پیش از ظهر امروز دوشنبه در سومین نشست کارگاه رفع موانع تولید خوزستان که در سالن جلسات شهرک های صنعتی استان برگزار شد، بیان کرد: مصوبات ۱۹۵ و ۱۹۶ ستاد تسهیل در خوزستان قابلیت اجرا دارند و لازم است این مصوبات با جدیت بیشتری عملیاتی شوند. چنانچه در روند اجرای آن‌ها مشکلی وجود داشته باشد، باید در سطح ملی پیگیری شود.

معاون امور صنایع وزارت صمت بر لزوم حمایت ویژه از واحدهایی که در جنگ رمضان هدف قرار گرفتند تاکید کرد و گفت: عمدتا این ها واحدهای منحصربه‌فرد صنعتی هستند که آسیب وارد شده بخشی از زنجیره‌های تولید را از بین برده لذا ضروری است مسئولان استانی و ملی برای تقویت و استمرار تولید این صنایع با جدیت وارد عمل شوند.

وی با بیان اینکه کمک‌های قانونی و اجرایی برای پایداری تولید واحدهای آسیب‌دیده باید هرچه سریع‌تر اجرایی شود، عنوان کرد: پیگیری کامل مشکلات و آسیب‌های وارد شده به صنایع در اثر جنگ مأموریت من از سوی وزیر صمت است ؛ وزیر صمت نیز برای حمایت از این واحدها به طور کامل پای کار ایستاده است.

معاون وزیر صمت بر فعال شدن ستاد بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی در خوزستان تاکید کرد و افزود: این اقدام صورت گیرد تا واحدهای آسیب‌دیده هرچه سریع‌تر به ظرفیت تولید اولیه خود بازگردند.

مقیمی به تسهیلات حمایتی اشاره و تصریح کرد: با توجه به شرایط جنگی و طبق مصوبه ستاد تسهیل، حق بیمه سهم کارفرما و کارگر با تنفس سه‌ماهه و اقساط ۳۶ماهه قابل اعمال است و چنانچه در اجرای این مصوبه مشکلی وجود دارد، موضوع باید از طریق مذاکره با سازمان تأمین اجتماعی برطرف شود.

وی بیان کرد: امروز وضعیت واحدهای صنعتی آسیب‌دیده مورد بررسی قرار گرفت و نکاتی در استان شناسایی شد که در سطح ملی پیگیری خواهد شد.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه بخشی از موارد مطرح‌شده از سوی صنعتگران باید در سطح کلان حل‌وفصل شود، گفت: امیدواریم ارزیابی واحدهای آسیب‌دیده با سرعت بیشتری انجام شود؛ پیشنهادهای جدید برای تسریع بازسازی واحدها به‌زودی ارائه خواهد شد.