۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۰۲

دستگیری یک فرد به جرم جاسوسی در رباط‌کریم

دستگیری یک فرد به جرم جاسوسی در رباط‌کریم

رباط کریم- نیروهای امنیتی در رباط‌کریم فردی را بازداشت کرده‌اند که متهم است با عناصر جاسوسی خارج از کشور و شبکه‌های سلطنت‌طلب و رسانه های معاند ارتباط داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، مقام‌های امنیتی در رباط‌کریم از دستگیری فردی خبر داده‌اند که با عناصر جاسوسی خارج از کشور در ارتباط بوده است.

این عملیات توسط «سربازان گمنام» اطلاعات سپاه رباط‌کریم انجام شده است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، متهم از طریق تصاویری که از اماکن حساس تهیه کرده بود، با شبکه‌های سلطنت‌طلب و رسانه های معاند ارتباط برقرار می‌کرد.

پس از دستگیری، مستندات کافی از وی به دست آمده و او برای تحقیقات تکمیلی روانه زندان شده است.

مقام‌های قضایی هنوز جزئیات بیشتری درباره اتهامات و هویت این فرد منتشر نکرده‌اند.

کد مطلب 6806085

