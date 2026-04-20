به گزارش خبرنگار مهر، مقام‌های امنیتی در رباط‌کریم از دستگیری فردی خبر داده‌اند که با عناصر جاسوسی خارج از کشور در ارتباط بوده است.

این عملیات توسط «سربازان گمنام» اطلاعات سپاه رباط‌کریم انجام شده است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، متهم از طریق تصاویری که از اماکن حساس تهیه کرده بود، با شبکه‌های سلطنت‌طلب و رسانه های معاند ارتباط برقرار می‌کرد.

پس از دستگیری، مستندات کافی از وی به دست آمده و او برای تحقیقات تکمیلی روانه زندان شده است.

مقام‌های قضایی هنوز جزئیات بیشتری درباره اتهامات و هویت این فرد منتشر نکرده‌اند.