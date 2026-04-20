اکسیر اعظم در اختیار ایران

یادداشت مهمان-محمدجواد سلمان‌پور، معاون سابق بورس و امور دانشجویان بین‌الملل سازمان امور دانشجویان؛ مقام معظم رهبری در نخستین پیام خود به ملت ایران تاکید کردند؛ اکسیر اعظم تضمین کننده انواع گشایش‌ها و پیروزی قطعی بر دشمن است. ملت ایران از این مزیت برخوردار و دشمن از آن محروم است.

اکسیر اعظم از سه عنصر؛ یاد خدا، توکل برخدا و توسل به ذوات مقدسه معصومین تشکیل شده است.

عنصر اول یاد خدا؛

خداوند فرمود: فَاذْکُرُونِی أَذْکُرْکُمْ ..(بقره١٥٢)

درحقیقت اذکرکم یعنی خدا به انسان نیرو میبخشد. قوت قلب میدهد. ثبات عقیده و قدم میدهد. راه را روشن میکند. عشق به لقاء و شور حضور می افزاید و احساس آرامش و پیروزی میدهد.

عنصر دوم توکل:

خداوند فرمود: ... وَمَن یَتَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ... ( طلاق٣)

در حقیفت توکل بر خدا، احساس قدرت بی نهایت و شهامت میبخشد، چشم را به امداد غیبی میگشاید. اراده را محکم میکند. عزم قاطع میدهد. قدرت دشمن را حقیر جلوه میدهد. یک نفر را به ۲۰ نفر و حتی ۱۰۰ نفر تبدیل میکند. ترس را ریشه کن و راه را روشن میکند. تصمیمات صحیح به دل میاندازد. نواقص را برطرف میکند. کار را تمام میکند. پیروزی قطعی و غیر منتظره ارزانی میکند.

عنصر سوم توسل:

خداوند فرمود: یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَیْهِ الْوَسِیلَةَ وَجَاهِدُوا فِی سَبِیلِهِ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ. (٣٥مائده)

یعنی اگر بخواهید به خدا راه بیابید و ذکر شما و توکل شما به خدا، آن آثار عظیم را داشته باشد و اکسیر اعظم خاصیت کامل خود را بجا بگذارد، از طریق پیامبر و امامان معصوم و فاطمه زهرا (س) وارد بشوید.

به آنان توسل نمایید تا یاد و توکل شما اثر ببخشد.

با توسل به ذوات مقدس، مجرای فیض و رزق و فضل ناشی از یاد و توکل بر روی شما گشوده میشود.

ملت ایران و خداجویان عالَم در این مقطع حساس از این اکسیر اعظم، بیش از همیشه استفاده خواهند کرد و دشمن غدار و وحشی را شکست داده و دستش را از سر ملت ایران و منطقه کوتاه خواهند کرد.خصوصا امروز و چند روز پیش رور دسته جمعی در هر حال، از سرمایه ایران، اکسیر اعظم استفاده کنیم و در پشت ارتش و سپاه و مسئولین بایستیم.