بازوند: ۵ همت اعتبار برای تکمیل محور خوی - قطور - رازی نیاز داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ بازوند، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور با اشاره به اهمیت راهبردی محور خوی - قطور - رازی، این مسیر را یکی از کریدورهای مهم در تقویت تجارت، ترانزیت و گردشگری زمینی میان ایران و ترکیه دانست و گفت: پیشرفت فیزیکی این پروژه به ۶۳ درصد رسیده است.

وی افزود: شهر خوی به‌عنوان نزدیک‌ترین مسیر زمینی به شهر وان ترکیه از طریق مرز رازی، از قابلیت قابل‌توجهی برای توسعه مبادلات اقتصادی و گردشگری برخوردار است و بهسازی این مسیر می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش تعاملات دو کشور ایفا کند.

مدیرعامل شرکت ساخت با بیان اینکه این محور به طول ۶۵ کیلومتر از خروجی شهر خوی آغاز و تا پایانه مرزی رازی امتداد دارد، تصریح کرد: مسیر موجود که پیش از این به‌صورت راه فرعی با عرض ۷ متر مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت، در قالب طرح بهسازی به راه اصلی درجه یک ارتقا می‌یابد که این اقدام تأثیر مستقیمی بر افزایش ایمنی، ظرفیت تردد و کیفیت خدمات حمل‌ونقل خواهد داشت.

وی ادامه داد: در حال حاضر عملیات اجرایی حدود ۳۵ کیلومتر از مسیر به اتمام رسیده، ۲۸ کیلومتر در دست اجرا قرار دارد و عملیات اجرایی ۲ کیلومتر باقی‌مانده هنوز آغاز نشده است.

بازوند همچنین با اشاره به احداث ۱۲ دستگاه پل خاص در این محور گفت: از این تعداد، عملیات اجرایی ۳ دستگاه پل تقاطع با راه‌آهن به پایان رسیده و ۲ دستگاه پل دیگر در حال اجرا است.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره وضعیت تونل این پروژه نیز بیان کرد: عملیات برداشت تاج تونل در کیلومتر ۳۵ به‌طور کامل انجام شده و ۴۹۰ متر از حفاری کف تونل به اتمام رسیده است، اما عملیات لاینینگ تونل هنوز آغاز نشده است.

وی با تأکید بر نقش کلیدی این مسیر در اتصال مرز رازی به کریدور بزرگراهی غرب کشور یادآور شد: تکمیل این محور علاوه بر تسهیل دسترسی به پایانه مرزی رازی، نقش مهمی در رونق ترانزیت، توسعه تجارت و ارتقای صنعت گردشگری زمینی میان ایران و ترکیه خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت ساخت در پایان با اشاره به اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این پروژه خاطرنشان کرد: برای اتمام این محور، با احتساب تعدیل‌های آتی، حدود ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است و تلاش می‌شود با تأمین به‌موقع منابع، پروژه در بازه زمانی پیش‌بینی‌شده به بهره‌برداری برسد.