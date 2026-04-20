هشدار سطح زرد هواشناسی برای زاهدان و مناطق مرکزی سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی ملاشاهی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: از دوشنبه شب تا پنج شنبه (۳۱ فروردین تا ۳ اردیبهشت)، در برخی ساعات وزش باد نسبتا شدید تا شدید همراه با خیزش گردوخاک برای زاهدان و مناطق مرکزی استان پیش‌بینی می‌شود.

رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اداره‌کل هواشناسی سیستان و بلوچستان توصیه کرد: در زمان غبارآلود شدن هوا، نکات بهداشتی رعایت شده و از ماسک استفاده شود. همچنین، با توجه به وزش باد شدید و احتمال کاهش دید، رانندگان در جاده‌ها با احتیاط بیشتری تردد کنند و در اجرای عملیات عمرانی، دقت لازم صورت گیرد. کشاورزان نیز برای جلوگیری از خسارات احتمالی، تدابیر لازم را جهت محافظت از محصولات کشاورزی و سالن‌های پرورشی بیندیشند.