حضور مردم در صحنه؛ پشتوانه کشور در میدان جنگ و صحنه دیپلماسی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بابایی در اجتماع مردم ولایت‌مدار یزد اظهار کرد: شهادت دختران گلگون کفن مدرسه شجره طیبه باعث اقتدار بیش از پیش نظام جمهوری اسلامی و رسوایی جنایتکاران جهان شد.

وی حضور مقتدرانه ملت ایران در صحنه برای ۵۰ شب متوالی را باعث شگفتی جهانیان دانست و گفت: نقش‌آفرینی مردم متمدن و ولایتمدار ایران پشتوانه بزرگی برای رزمندگان در میدان جنگ و مذاکره کنندگان در میدان دیپلماسی بوده است.

بابایی با اشاره به دست برتر دستگاه دیپلماسی ایران در میز مذاکره به واسطه حضور مستمر مردم در خیابان افزود: همانند دفاع رزمندگان در میدان نبرد، مسئولان کشور نیز در صحنه دیپلماسی از حق و حقوق ملت ایران دفاع می‌کنند.

استاندار یزد در ادامه تصریح کرد: امیرالمومنین حضرت علی(ع) در جریان جنگ صفین خطاب به سپاهیان خود فرمودند در صورت استقامت و پایداری در نبرد برابر دشمن چنانچه شهید هم شوید، زنده تاریخ خواهید بود.

وی همچنین با اشاره به ایستادگی و پایداری ملت بصیر و آگاه ایران اسلامی در مقابل ظلم و ستم گفت: رهبر فرزانه انقلاب اسلامی نیز در مسیر دفاع از حق توسط دشمنان جنایتکار ایران به شهادت رسیدند.

بابایی در پایان با بیان اینکه امروز ایران اسلامی در سمت درست تاریخ ایستاده است، خاطرنشان کرد: مردم، نظامیان و نمایندگان ملت در میدان دیپلماسی، همدل و هم‌راستا با یکدیگر ذره‌ای از حق و حقوق کشور کوتاه نخواهند آمد.