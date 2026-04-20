  1. استانها
  2. سمنان
۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۴۶

واژگونی دنا پلاس محور میامی به ری آباد؛ ۳ نفر مصدوم شدند

سمنان- معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان سمنان از واژگونی دنا پلاس روز دوشنبه محور میامی به ری آباد خبر داد و گفت: طی این حادثه سه نفر مصدوم شدند.

علیرضا باغبان در گفتگو با خبرنگار مهر، از بروز حادثه برای خودروی سواری در محور میامی- ری آباد خبر داد. 

وی افزود: همزمان با صبح دوشنبه گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه دنا پلاس در کیلومتر ۳۵ جاده میامی ـ ری آباد به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر سمنان اعلام شد.

معاون هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه بلافاصله تیم‌ امدادی پایگاه شهدای میامی به محل حادثه اعزام شدند، تاکید کرد: این سانحه سه مصدوم داشت .

باغبان ادامه داد: نجاتگران هلال‌احمر اقدامات اولیه مصدومان را انجام دادند و باهمکاری عوامل اورژانس ۱۱۵ به مرکز درمانی منتقل کردند.

کد مطلب 6805859

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها