واژگونی دنا پلاس محور میامی به ری آباد؛ ۳ نفر مصدوم شدند

علیرضا باغبان در گفتگو با خبرنگار مهر، از بروز حادثه برای خودروی سواری در محور میامی- ری آباد خبر داد.
وی افزود: همزمان با صبح دوشنبه گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه دنا پلاس در کیلومتر ۳۵ جاده میامی ـ ری آباد به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلالاحمر سمنان اعلام شد.
معاون هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه بلافاصله تیم امدادی پایگاه شهدای میامی به محل حادثه اعزام شدند، تاکید کرد: این سانحه سه مصدوم داشت .
باغبان ادامه داد: نجاتگران هلالاحمر اقدامات اولیه مصدومان را انجام دادند و باهمکاری عوامل اورژانس ۱۱۵ به مرکز درمانی منتقل کردند.
