به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پنجمین نشست از سلسله نشستهای حمایتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با مدیران تشکلهای زیستبوم اقتصاد دیجیتال با حضور احسان چیتساز، معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال؛ محسن پاشا، سرپرست معاونت امنیت مرکز ملی فضای مجازی؛ مدیران سازمان نظام صنفی رایانهای؛ نمایندگان اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، اتاق تعاون، اتحادیه کسبوکارهای فضای مجازی و جمعی از فعالان اقتصاد دیجیتال برگزار شد و در آن، چالشهای اکوسیستم اقتصاد دیجیتال و راهکارهای برونرفت از مسائل موجود بررسی شد.
چیتساز، در این جلسه با تأکید بر تعامل با مجموعههای مربوطه برای رفع موانع زیرساختی گفت: مشکلات در استانها بیش از پایتخت است و با هماهنگی بیشتر میان دستگاهها، ارائه خدمات به فعالان اقتصادی سرعت میگیرد و حمایتها هدفمندتر انجام میشود.
وی با اشاره به راهاندازی دبیرخانه توسعه اقتصاد دیجیتال در وزارت ارتباطات، افزود: این دبیرخانه با هدف پیگیری مسائل و تقویت ارتباط میان دولت و بخش خصوصی ایجاد شده و تلاش میکند روند رسیدگی به مطالبات فعالان این حوزه را تسهیل کند.
تأکید بر نقش زیرساخت ارتباطی در اقتصاد دیجیتال
چیتساز، اینترنت را فراتر از یک ابزار ارتباطی دانست و تصریح کرد: ارتباطات، ستون فقرات بقا و رشد اقتصاد دیجیتال است و در افزایش تابآوری جامعه نقش تعیینکننده دارد.
وی همچنین با اشاره به چالشهای حوزه امنیت سایبری، حضور فعالان اقتصاد دیجیتال را در حل مسائل این زیستبوم مؤثر ارزیابی کرد و ابراز امیدواری کرد: نتایج مباحث مطرحشده در نشست، در جلسات آتی به جمعبندی و اقدام عملی منجر شود.
تمرکز بر افزایش تابآوری در شرایط بحرانی
پاشا، معاون مرکز ملی فضای مجازی؛ با تأکید بر ضرورت ساماندهی وضعیت موجود گفت: افزایش تابآوری جامعه در شرایط خاص و بحرانی، اولویت اصلی است و این هدف با بهرهگیری از دیدگاههای کارشناسی و مشارکت فعالان این حوزه دنبال میشود.
وی با اشاره به پیچیدگی این موضوع، اجرای راهکارهای پیشنهادی را به نفع جامعه دانست و بر لزوم همراهی بخش خصوصی برای تحقق این هدف تأکید کرد.
در ادامه این نشست که با حضور نمایندگان اپراتورهای ارتباطی برگزار شد، نمایندگان شرکت مخابرات ایران، همراه اول، ایرانسل و رایتل نیز به مسائل مطرحشده از سوی فعالان بخش خصوصی پاسخ دادند.
همچنین مقرر شد سناریوهای آینده اقتصاد دیجیتال با سرعت بیشتری، با راهبری جواد جعفریزوج و تشکلهای بخش خصوصی و با بررسی ابعاد مختلف حکمرانی، استخراج شود.
