دمای هوا در استان بوشهر کاهش می یابد

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشههای هواشناسی با فعالیت سامانه ناپایدار جوی تا پایان هفته، بهتناوب ضمن افزایش پوشش ابر، در برخی از ساعات وزش بادلحظهای نسبتاً شدید تا شدید، بارش پراکنده باران، گاهی رگبار پراکنده باران و رعدوبرق در سطح استان و روی دریا پیشبینی میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: در این مدت سواحل و فراساحل استان نیز به تناوب طی ساعاتی مواج و متلاطم خواهند بود، دمای هوا نیز از روز سهشنبه کاهش نسبی خواهد داشت.
وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده نیمهابری تا ابری همراه با غبار محلی، وزش باد، طی ساعاتی در برخی نقاط بارش پراکنده باران گاهی همراه با رگبار و رعدوبرق، وزش تند باد لحظهای و فردا در برخی مناطق مه رقیق صبحگاهی پیش بینی می شود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: وزش باد در قسمت های شمالی و مرکزی، متغیر و در قسمت های جنوبی غالبا شمال غربی تا شمال شرقی، با سرعت ۱۲ تا ۴۴ گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.
وی تصریح کرد: ارتفاع موج دریا ۹۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر، در برخی ساعات بیش از ۱۸۰ سانتیمتر پیش بینی می شود.
