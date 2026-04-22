۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۱۸

سواحل و فراساحل استان بوشهر متلاطم است

سواحل و فراساحل استان بوشهر متلاطم است

بوشهر- کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر از تداوم فعالیت سامانه بارشی در سطح استان و روی دریا تا روز پنجشنبه خبر داد و گفت: در این مدت سواحل و فراساحل نیز طی ساعاتی مواج و متلاطم است.

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، با تداوم فعالیت سامانه بارشی در سطح استان و روی دریا به ویژه در مناطق و ارتفاعات جنوبی استان تا روز پنجشنبه، به‌تناوب در برخی از ساعات ضمن افزایش پوشش ابر، بارش پراکنده باران، گاهی رگبار پراکنده باران، رعدوبرق و وزش تندباد لحظه ای مورد انتظار است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: در این مدت سواحل و فراساحل استان نیز طی ساعاتی مواج و متلاطم پیش بینی می شود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده نیمه‌ابری تا ابری همراه با غبار محلی، در برخی ساعات وزش باد، در مناطق جنوبی بارش پراکنده باران، گاهی رگبار باران و رعدوبرق، فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: وزش باد غالباً شمال غربی تا شمال شرقی، با سرعت ۱۰ تا ۳۶ گاهی تا ۴۶ کیلومتر در ساعت، فردا در نواحی جنوبی شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت ۱۶ تا ۴۶ گاهی بیش از ۵۵ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی یادآور شد: ارتفاع موج دریا ۹۰ تا ۱۵۰ سانتی‌متر، در برخی ساعات بیش از ۱۸۰ سانتی‌متر، فردا در سواحل جنوبی ۱۲۰ تا ۱۸۰ سانتی‌متر خواهد بود.

