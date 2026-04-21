فعالیت سامانه بارشی در استان بوشهر تا پنجشنبه تداوم دارد

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می دهد که با تداوم فعالیت سامانه بارشی در سطح استان و روی دریا تا روز پنجشنبه، به‌تناوب در برخی از ساعات ضمن افزایش پوشش ابر، بارش پراکنده باران، گاهی رگبار پراکنده باران، رعدوبرق و وزش تندباد لحظه ای مورد انتظار است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: در این مدت سواحل و فراساحل استان نیز طی ساعاتی مواج و متلاطم پیش بینی می شود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده نیمه‌ابری تا ابری همراه با غبار محلی، در برخی ساعات وزش باد، بارش پراکنده باران، گاهی رگبار باران و رعدوبرق، فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: وزش باد غالباً شمال غربی تا شمال شرقی گاهی جنوب شرقی، با سرعت ۱۰ تا ۳۶ گاهی تا ۴۶ کیلومتر در ساعت و در برخی ساعات ۱۲ تا ۴۴ گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی افزود: ارتفاع موج دریا ۹۰ تا ۱۵۰ سانتی‌متر، در برخی ساعات بیش از ۱۸۰ سانتی‌متر خواهد بود.