به گزارش خبرنگار مهر، پیام جلالی صبح دوشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: در سال گذشته بیش از ۱۰۵ هزار نفر از خدمات حوزه بهداشت، درمان و توانبخشی این جمعیت در سطح استان بهره‌مند شده‌اند.

وی با بیان اینکه هلال‌احمر تلاش دارد با حفظ و ارتقای سطح خدمات، حضوری مؤثر در همه ایام داشته باشد، افزود: این مجموعه همواره به‌عنوان تکیه‌گاهی مطمئن برای مردم در شرایط عادی و بحرانی ایفای نقش می‌کند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کردستان ادامه داد: در این مدت ۹۷ هزار و ۱۴۹ نسخه دارویی برای مراجعان در داروخانه هلال‌احمر استان پیچیده شده و همچنین بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ نفر از خدمات مراکز فیزیوتراپی در شهرستان‌های سنندج و سقز بهره‌مند شده‌اند.

وی با اشاره به ارائه خدمات ارتز و پروتز تصریح کرد: بیش از ۶۰۰ نفر در مراکز هلال‌احمر سنندج و سقز از این خدمات استفاده کرده‌اند.

جلالی همچنین به اجرای طرح واکسیناسیون حجاج اشاره کرد و گفت: به‌منظور افزایش ایمنی زائران در برابر بیماری‌های واگیردار، ۴ هزار و ۷۷۷ دوز واکسن توسط کادر درمان و نیروهای معتمد هلال‌احمر تزریق شده است.

وی خاطرنشان کرد: مراکز توانبخشی در سنندج و سقز و همچنین داروخانه هلال‌احمر استان به‌صورت روزانه در حال خدمت‌رسانی به مردم هستند که نشان‌دهنده آمادگی مطلوب این مجموعه در شرایط مختلف است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کردستان با تأکید بر اینکه اعتماد و همراهی مردم مهم‌ترین سرمایه هلال‌احمر است، گفت: این سرمایه اجتماعی نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت خدمات درمانی، امدادی و بشردوستانه دارد.

وی افزود: در مرکز ارتوپدی فنی هلال‌احمر کردستان خدماتی از جمله ساخت کفش طبی، انواع پروتز اندام‌های فوقانی و تحتانی، تجهیزات ارتزی و تعمیرات تخصصی توسط نیروهای مجرب ارائه می‌شود و خدمات بهداشت و درمان اضطراری در بحران‌ها نیز به‌عنوان یکی از مأموریت‌های اصلی این مجموعه به‌صورت مستمر دنبال می‌شود.