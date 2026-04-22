به گزارش خبرگزاری مهر، علی اشرف با اشاره به شرایط جنگی حال حاضر کشور، اظهار کرد: تعداد ۷ کاروان ۱۲۵ نفره از استان یزد در مراسم حج امسال راهی سرزمین وحی خواهند شد.

وی ادامه داد: البته پیش از این قرار بود که ۱۸ کاروان ۹۰ تا ۱۸۰ نفره از استان به حج بروند اما با شرایط موجود، تصمیم به محدودیت اعزام‌ها گرفته شد.

اشرف ضمن تاکید بر این موضوع فرآیند ثبت‌نام کاروان‌های جدید آغاز شده است، تصریح کرد: ثبت‌نام این کاروان‌ها از میان همان نفرات ۱۸ کاروان قبلی انجام می‌شود که پیش‌تر برای حج تمتع ثبت‌نام کرده بودند.

وی ادامه داد: این افراد از قبل هزینه‌ها را پرداخت کرده بودند و اگر هزینه ثبت‌نام در کاروان جدید به هر دلیلی گران‌تر شود، مابه‌التفاوت آن را پرداخت خواهند کرد.

مدیر حج و زیارت استان با اشاره به این که فعلا زائران اعزامی از یزد به صورت زمینی و ریلی به عربستان سفر خواهند کرد، ابراز کرد: البته سازمان حج و زیارت به دنبال به نتیجه رسیدن موضوع با چند شرکت هواپیمایی است تا درصورتی که شرایط جنگی ایران حل شود، اعزام کاروان‌ها به صورت هوایی نیز انجام گیرد که احتمالاً تا چند روز آینده این مورد نیز تعیین تکلیف نهایی خواهد شد.

وی با بیان این که تمام ۳۰ هزار نفر زائر اعزامی از ایران در حج امسال، ابتدا به مدینه منوره مشرف خواهند شد، اعلام کرد: تاریخ احتمالی اعزام اولین کاروان‌ها از استان یزد به عربستان، ۱۴ اردیبهشت خواهد بود.

اشرف در پایان تاکید کرد: متقاضیانی که تاییدیه پزشکی لازم را دارا هستند، هرچه سریع برای ثبت‌نام به سایت سازمان حج و زیارت مراجعه کنند.