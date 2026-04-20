به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم یادبود پهلوان آق‌رحیم و یادواره امیر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی، پیشکسوت ورزش استان قم و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشور، دوشنبه ۳۱ فروردین ساعت ۱۹:۳۰ در سالن ۲۰۰۰ نفری شهید حیدریان برگزار خواهد شد؛ این برنامه همچنین گرامیداشت شهدای ورزشکار جنگ رمضان استان قم را دربرمی‌گیرد.

در این مراسم که با حضور چهره‌های برجسته و مسئولان ملی همراه است، مدیران فدراسیون‌های ورزشی، ملی‌پوشان فوتبال، پیشکسوتان ورزش کشور و جمعی از مقامات لشکری و کشوری شرکت خواهند کرد.

مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، امیر قلعه‌نوعی سرمربی تیم ملی فوتبال، سهراب بختیاری‌زاده سرمربی استقلال، حسن روشن و صمد مرفاوی پیشکسوتان استقلال، کریم باقری مربی پرسپولیس، محسن خلیلی پیشکسوت این باشگاه، از مهمانان ویژه این مراسم خواهند بود؛ همچنین حسین شمس سرمربی اسبق تیم ملی فوتسال، حاج منصور برزگر و حاج محمدرضا طالقانی از پیشکسوتان نامدار کشتی کشور نیز در این برنامه حضور خواهند داشت.

مسئولان برگزارکننده اعلام کردند از تمامی کادر اجرایی هیات‌های ورزشی، سازمان‌های مردم‌نهاد، پیشکسوتان، قهرمانان، ورزشکاران و خانواده بزرگ ورزش و جوانان، همچنین عموم مردم و علاقه‌مندان دعوت می‌شود در این مراسم معنوی و ورزشی شرکت کنند.

این یادبود با هدف گرامیداشت جایگاه ورزشکاران متعهد، زنده نگه داشتن یاد پهلوانان و بزرگداشت مقام شهدای ورزشکار برگزار شده و برنامه‌ریزی آن با همکاری نهادهای ورزشی و فرهنگی قم انجام گرفته است.