اولتیماتوم بانک مرکزی به شبکه بانکی بابت بخشش جریمه دیرکرد تسهیلات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، عباس مرادپور معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی در نشست با مدیران عامل شبکه بانکی از تلاش‌ها و مجاهدت‌های کارکنان شبکه بانکی در ایام جنگ تحمیلی قدردانی و با اشاره به بازدیدهای مستمر مسئولان این معاونت از بانک‌ها و شعب بانکی، گفت: مدیران و بازرسان معاونت تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی طی اسفند ماه سال ۱۴۰۴ در بیش از ۲۲۰۰ شعبه، حضور پیدا کرده و بر روند ارائه خدمات به مشتریان نظارت کردند.

مرادپور با تاکید بر اجرایی شدن بخشنامه‌های ابلاغی بانک مرکزی، گفت: بانک‌ها توجه ویژه‌ای به بخشنامه بانک مرکزی درخصوص بخشش وجه‌ التزام تاخیر تادیه دین (جریمه دیرکرد پرداخت) برای تسهیلات زیر ۷۰۰ میلیون تومان داشته باشند.

وی درخصوص کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، تصریح کرد: در این زمینه نباید هیچ گونه تخطی صورت گیرد و در صورت تخطی به همان میزان، سپرده قانونی از آنها اخذ می‌شود.

مرادپور افزود: ارسال صورت‌های مالی سال ۱۴۰۴ بانک‌ها به بانک مرکزی هم باید تسریع شده تا روند صدور مجوز برگزاری مجمع برای آنها انجام شود.

معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی با اشاره به ماده هشتم برنامه هفتم توسعه، تاکید کرد: این ماده قانونی متناظر بر لزوم واگذاری اموال مازاد بانک‌هاست که باید در شبکه بانکی به خصوص بانک‌هایی که کفایت سرمایه آنها زیر ۸ درصد است، مدنظر باشد و در این زمینه تسریع شود.

مرادپور در تشریح آثار و تبعات جنگ در حوزه نظام بانکی کشور، بیان داشت: بعضی از بانک‌ها جزو سهامداران پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها بودند که ممکن است ارزش سهام آنها کاهش پیدا کرده باشد؛ همچنین ممکن است بازپرداخت تسهیلاتی که به این صنایع اختصاص داده شده باشد با مشکل مواجه شود. علاوه بر این، نقدینه خواهی واحدهای آسیب دیده نیز بیشتر خواهد شد که ممکن است هر یک از این موارد آثار و تبعاتی در آینده متوجه شبکه بانکی کشور کند که لازم است بانک‌ها ضمن حمایت از این صنایع، تدابیر لازم به منظور حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی را به کار گیرند.