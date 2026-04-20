به گزارش خبرنگار مهر، مجید دهقانی‌زاده، ظهر دوشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد، با بیان اینکه سال ۱۴۰۴ در مقایسه با سال‌های اخیر، سالی خاص و متفاوت بوده است، گفت با وجود بحران‌ها و فشارهای متعدد، این سال به‌عنوان یکی از سال‌های اثرگذار در روند برنامه‌ریزی استان ثبت خواهد شد.

وی با مرور عملکرد سال گذشته، مدیریت چالش‌هایی همچون قطعی آب، ناترازی انرژی و مسائل عمرانی را از دستاوردهای مهم استان برشمرد و افزود تمرکز استان در قالب برنامه تحولی یزد پایدار بر سه محور انرژی، آب و اقتصاد دانش‌بنیان قرار گرفت تا مسیر توسعه پایدار و ارتقای کیفیت زندگی مردم یزد تقویت شود.

دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان همچنین بودجه سال ۱۴۰۴ را یکی از دشوارترین سال‌های بودجه‌ای دو دهه اخیر ارزیابی کرد و گفت: با وجود محدودیت‌ها، استان یزد توانست با همراهی سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری دستگاه‌های نظارتی و اجرایی، تخصیص مناسبی در بخش‌های عمرانی و هزینه‌ای دریافت کند.

دهقانی‌زاده با تاکید بر ضرورت ادامه حرکت رو به جلو استان و نقش مدیریت دقیق در دوران پساجنگ افزود استان یزد در حوزه امنیتی و نیز پشتیبانی از تحولات اخیر، با هدایت استاندار و تلاش مدیران، اقدام‌های مؤثری انجام داده است.

وی خاطرنشان کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد در سال جدید با جدیت بیشتری اجرای برنامه‌های تحولی را دنبال خواهد کرد تا این استان به جایگاه شایسته خود دست یابد.