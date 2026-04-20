به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا (ص) اعلام کرد: پس از تجاوز آشکار تکاوران تروریست آمریکا به کشتی تجاری ایرانی در آبهای دریای عمان، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران آماده برخورد قاطع با نیروهای متجاوز آمریکایی بودند. لکن به دلیل حضور برخی از خانوادههای کارکنان کشتی یاد شده، برای حفظ جان و امنیت آنها که هر لحظه در خطر بودند، با محدودیت روبرو شدند.
وی افزود: با توجه به شرایط موجود پس از حصول اطمینان از حفظ جان خانواده ها و کارکنان کشتی مورد تجاوز آمریکا، نیروهای مسلح مقتدر ایران اسلامی، اقدام لازم علیه ارتش تروریست آمریکا را انجام خواهند داد.
سخنگوی قرارگاه خاتمالانبیا (ص):
به خاطر حفظ جان خانوادههای کارکنان کشتی مورد تجاوز، وارد عمل نشدیم
سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا (ص) گفت:به دلیل حضور برخی از خانوادههای کارکنان کشتی تجاری ایران، برای حفظ جان و امنیت آنها عملیات پاسخ تجاوز به کشتی تجاری ایران با محدودیت روبرو شد.
