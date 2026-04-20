۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۴۸

سخنگوی قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص):

به خاطر حفظ جان خانواده‌های کارکنان کشتی مورد تجاوز، وارد عمل نشدیم

سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) گفت:به دلیل حضور برخی از خانواده‌های کارکنان کشتی تجاری ایران، برای حفظ جان و امنیت آنها عملیات پاسخ تجاوز به کشتی تجاری ایران با محدودیت روبرو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) اعلام کرد: پس از تجاوز آشکار تکاوران تروریست آمریکا به کشتی تجاری ایرانی در آبهای دریای عمان، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران آماده برخورد قاطع با نیروهای متجاوز آمریکایی بودند. لکن به دلیل حضور برخی از خانواده‌های کارکنان کشتی یاد شده، برای حفظ جان و امنیت آنها که هر لحظه در خطر بودند، با محدودیت روبرو شدند.

وی افزود: با توجه به شرایط موجود پس از حصول اطمینان از حفظ جان خانواده ها و کارکنان کشتی مورد تجاوز آمریکا، نیروهای مسلح مقتدر ایران اسلامی، اقدام لازم علیه ارتش تروریست آمریکا را انجام خواهند داد.

محسن صمیمی

    • IR ۱۲:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
      الان تو این شرایط جنگی چرا باید خانواده همراه شون باشه؟
    • IR ۱۲:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
      نباید بی جواب بماند گستاخ تر میشود این نقض آتش بس است بی جوابی = با ترس ما
    • IR ۱۲:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
      خداحسابشون رو برسه ،ایران کدوم کشتی رو گرفته که اینا این کارو کردند
    • IR ۱۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
      جنگ محل انجام اقدامات احساسی نیست !!!!
    • احمدخداجو IR ۱۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
      خدا قوت بر شما دلیر مردان سپاه و بخصوص قرارگاه حضرت خاتم الانبیا (ص) کوبنده و پاینده باشید و کوبنده بزنید.
    • IR ۱۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
      چرا مقابله به مثل نمیکنید؟! چرا کشتی بیچاره به هشدارها توجه نکرد و برنگشت؟
      • IR ۱۳:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
        خب معلومه خدا میدونه چه تهدیدی شده بودن که نباید برگردید و از هشدار اون از خدا بیخبرها نترسید و بروید جلو که شانس آوردن الان زنده هستند .
    • IR ۱۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
      اگر کشتی دیگری گرفتند چه ؟
    • Reza1982 IR ۱۳:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
      بله جناب سرهنگ .افکار عمومی کاملا توجیه شد

