به گزارش خبرگزاری مهر، مجید باقری معاون شهردار تهران گفت: سال گذشته به رغم وقوع شرایط جنگی، منابع بودجه ۳۰۲ همتی شهرداری تهران (با احتساب متمم افزایشی بودجه و منابع سازمانها و شرکتها) به طور صددرصد محقق شد که نشانگر تحقق مأموریتهای متنوع شهرداری در مسیر آبادانی، عمران، توسعه و تحول شهری است.
وی گفت: پس از تصویب بودجه ۳۲۲ هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران برای سال ۱۴۰۵ در اسفندماه سال گذشته توسط پارلمان شهری، امروز بودجه ۷۷ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومانی سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری تهران نیز به تصویب شورا رسید تا رقم نهایی بودجه کل شهرداری برای سال ۱۴۰۵ با ۲۴ درصد رشد نسبت به سال گذشته، به عدد ۳۹۹ همت برسد.
باقری با بیان اینکه سال گذشته پس از تصویب لایحه متمم افزایشی، از مجموع بودجه ۳۰۲ هزار میلیاردی شهرداری تهران، رقم ۵۱ همت آن به سازمانها و شرکتها اختصاص داشت، در خصوص وجه تمایز و رویکرد اصلی تدوین بودجه امسال برای سازمانها و شرکتها نسبت به سالهای گذشته، خاطرنشان کرد: در حالی که بودجه عمومی با ۲۷.۷ درصد رشد نسبت به بودجه افزایش یافته با متمم سال ۱۴۰۴ تصویب شده است، خالص درآمد سازمانها و شرکتهای وابسته با رویکرد انضباط مالی و ایجاد روشهای نوین درآمدزایی در راستای کاهش وابستگی مالی آنها به منابع شهرداری تهران با ۵۰ درصد رشد نسبت به سال گذشته به تصویب رسید و از مبلغ ۵۱ همت به ۷۷ همت افزایش یافته است.
