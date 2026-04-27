جنگ رمضان، افتتاحیه نشر سیمرغ را در سایه برد

به گزارش خبرنگار مهر، نشر سیمرغ با اشاره به همزمانی آغاز فعالیت رسمی خود با جنگ تحمیلی سوم اعلام کرد که این تقارن زمانی، اگرچه خسارت فیزیکی برای مجموعه به همراه نداشته، اما در مرحله ابتدایی فعالیت، بر روند معرفی، تبلیغات و میزان اثرگذاری اولیه در بازار نشر تأثیر گذاشته است.
بر اساس توضیحات ارائهشده از سوی این ناشر، مراسم افتتاحیه نشر سیمرغ در شرایطی برگزار شده که بلافاصله پس از آن، جنگ تحمیلی سوم آغاز شده و فضای عمومی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. به گفته مسئولان این مجموعه، این همزمانی باعث شده بخش قابل توجهی از تمرکز رسانهای و تبلیغی که معمولاً در روزهای ابتدایی راهاندازی یک نشر شکل میگیرد، تحتالشعاع فضای بحرانی قرار گیرد.
در این خبر تأکید شده است که اگرچه فعالیتهای نشر سیمرغ از نظر اجرایی و فیزیکی با آسیبی مواجه نشده، اما ضریب نفوذ اولیه در بازار کتاب و فرآیند معرفی به مخاطبان در ابتدای مسیر با کندی و محدودیت روبهرو شده است؛ موضوعی که بهویژه در دوره شروع فعالیت یک ناشر، از اهمیت بالایی برخوردار است.
در ادامه این مجموعه به استفاده از ظرفیتهای موجود برای جبران این وضعیت اشاره کرده است. از جمله این ظرفیتها، حضور محدود در تجمعات خیابانی و برنامههای فروش حضوری بوده که در چند موقعیت بهصورت مقطعی فعال شده است. به گفته این ناشر، این فضاها هرچند گسترده نبودهاند، اما در ایجاد ارتباط مستقیم با مخاطب نقش داشتهاند.
همچنین نشر سیمرغ از فعالسازی مسیر فروش مجازی از طریق شبکههای بازرگانی خبر داده و اعلام کرده است که این بستر با توجه به شرایط موجود توانسته بخشی از فرآیند عرضه و فروش کتابها را پوشش دهد. این مجموعه تأکید کرده است که در شرایط فعلی، تمرکز بر حفظ ارتباط با مخاطب از طریق مسیرهای متنوع حضوری و آنلاین در دستور کار قرار دارد.
