کتابی که موعد انتشارش را، شهادت مشخص کرد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب زندگینامه امیر سپهبد شهید سیدعبدالرحیم موسوی به قلم دکتر محمدمهدی بهداروند از سوی انتشارات کتاب جمکران در مراحل آماده‌سازی قرار دارد و به زودی وارد بازار نشر خواهد شد.

این کتاب که به روایت زندگی سپهبد شهید می‌پردازد، شامل خاطرات ایشان از کودکی، ایام تحصیل، مبارزات انقلابی ایشان، پیروزی انقلاب اسلامی و ورود به ارتش جمهوری اسلامی ایران تا پایان جنگ تحمیلی هشت ساله می‌باشد.

مصاحبه با امیر در دفتر ایشان از سال ۱۴۰۱ شروع و تدوین کتاب تا خرداد ۱۴۰۳ به پایان رسید اما به دلیل اینکه سپهبد شهید موسوی درخواست داشتند کتاب پس از شهادت او منتشر شود، انتشار آن به تاخیر افتاد.

از جمله سوابق ایشان می‌توان به: فرمانده دانشگاه افسری امام علی علیه‌السلام، فرمانده قرارگاه شمال شرق ارتش، معاونت آموزش نیروی زمینی ارتش، معاونت طرح و برنامه نیروی زمینی ارتش، ریاست اداره عملیات ارتش، رئیس مرکز مطالعات راهبردی آجا، رئیس ستاد مشترک ارتش، جانشین فرمانده کل ارتش، جانشین رئیس ستاد نیروهای مسلح، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اشاره کرد.