استاندار تهران: ۴۵ درصد حملات دشمن معطوف به پایتخت بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان شامگاه سهشنبه در یک برنامه تلویزیونی به تشریح آخرین وضعیت برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در این استان پرداخت.
وی با اشاره به ابلاغ تقویم انتخاباتی از سوی ستاد انتخابات کشور، اظهار داشت: تمام استانها بر اساس این زمانبندی آمادگی خود را اعلام کردهاند.
استاندار تهران با بیان گستردگی استان تهران تصریح کرد: خوشبختانه در سطح استان تهران که طبیعتاً بیشترین حوزههای انتخابیه کشور را دارد، تقریباً ۱۰ درصد از حوزههای انتخابی کشور مربوط به ماست؛ به گونهای که ۴۷ حوزه شهری، بیش از ۵۵۰ حوزه روستایی و بیش از ۷ هزار شعبه رأیگیری در سطح استان داریم.
معتمدیان با اشاره به تأمین زیرساختها و هماهنگیهای انجام شده افزود: با توجه به این گستردگی، نیازمند بررسی دقیق تأمین امکانات و زیرساختها بودیم که به حمدالله با هماهنگیهای انجامشده در سطح استان، زمینهٔ برگزاری انتخابات فراهم شده است.
وی خاطرنشان کرد: همه مراحل تا امروز علیرغم شرایط جنگی در کشور و بهویژه در استان تهران بر اساس تقویم امنیتی انجام گرفته است. فرایندهای ثبتنام، تعیین صلاحیت توسط هیئتهای اجرایی در شهرستانها، رسیدگی در هیئتهای نظارت شهرستانها، سپس هیئت نظارت استان و نهایتاً اعتراضات در هیئت نظارت مرکزی انجام شد.
استاندار تهران با اشاره به اعلام لیست نیمی نامزدها گفت: لیست نهایی توسط هیئت نظارت مرکزی به ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام و بارگذاری شده و در اختیار استانداریها و ستاد انتخابات استان قرار گرفته است.
معتمدیان با تأکید بر برگزاری تمامالکترونیک انتخابات اظهار داشت: مرحلهٔ بعدی، تمهیدات مربوط به تحویل صندوقها و زیرساختهای برگزاری است و این دوره برای اولین بار در کشور به صورت تمامالکترونیک برگزار میشود. ویژگی دیگر این است که برای اولین بار در تهران، انتخابات به صورت تناسبی برگزار میشود.
وی در خصوص آمادگی فنی و ارتباطی اظهار داشت: تلاش شده زیرساخت فنی را برای برگزاری تمامالکترونیک فراهم شود و امروز همهٔ فرمانداریها و بخشداریهای استان با همکاری شرکت مخابرات به اینترنت متصل هستند. برای موارد معدود و استثنایی نیز با استفاده از BTS های پرتابل پوشش انجام خواهد شد.
استاندار تهران به آمار ثبتنامکنندگان و تأیید صلاحیتشدگان اشاره کرد و افزود: در سطح استان تهران مجموعاً ۹ هزار و ۴۲۹ نفر ثبتنام کردند که نسبت به دورهٔ قبل افزایش داشتیم. از این تعداد، ۳۸۱ نفر احراز صلاحیت نشدند، ۶۶ نفر انصراف دادند یا نقص مدارک داشتند. در نهایت ۸ هزار و ۴۵۸ نفر تأیید صلاحیت نهایی شدند که میتوانند در این دوره رقابت کنند.
معتمدیان در خصوص درصد زنان و مردان نامزدها گفت: ۸۷ درصد از تأیید صلاحیتشدگان آقا و ۱۳ درصد خانم هستند.
وی با اشاره به اینکه این اولین انتخابات در دولت چهاردهم است، خاطرنشان کرد: همه تمهیدات با حمایت وزیر محترم کشور و ستاد انتخابات و همت فرمانداران و دستگاههای مرتبط فراهم شده است. علیرغم محدودیتهای ۴۰ روز گذشته و شرایط جنگی، حتی یک روز وقفه در فرایند انتخابات استان ایجاد نشد.
استاندار تهران ابراز داشت: آمادگی داریم هم از نظر امنیت، هم از نظر فنی و اجرایی و پشتیبانی، و هم شرایط رقابتی که به دلیل کاهش ردصلاحیتها نسبت به دورههای قبل و حضور بیشتر گروههای سیاسی، امیدواریم باعث حضور حداکثری مردم شود.
معتمدیان با اشاره به شرایط آتشبس موقتی کشور تأکید کرد: شرایط کشور، شرایط آتشبس موقتی (توقف موقت جنگ) است و آمادگی برای انتخابات داریم، اما منتظریم نهادهای بالادستی تصمیمگیرنده در کشور تصمیم نهایی را بگیرند. وزارت کشور، نیروی انتظامی و دستگاههای امنیتی اعلام آمادگی کردهاند.
وی در خصوص تاریخ احتمالی انتخابات و احتمال تعویق گفت: اگر بنا بر برگزاری باشد، وعدهٔ ما ۱۱ اردیبهشت پای صندوقهای رأی برای هفتمین دورهٔ انتخابات شوراها خواهد بود. اگر تصمیمی بر تعویق گرفته شود، از طریق وزارت کشور و رسانهها اطلاعرسانی خواهد شد. مهم این است که مردم با اطمینان خاطر پای کار بیایند.
استاندار تهران در ادامه با اشاره به وضعیت آمادگی استان برای برگزاری انتخابات، اظهار داشت: شرایط آمادگی برای برگزاری انتخابات نسبت به دورههای قبل به مراتب بیشتر است و علیرغم جنگ تحمیلی که ۴۰ تا ۴۵ درصد حملات دشمن در تهران بوده، با هماهنگی همه دستگاههای دستاندرکار توانستیم شرایط را فراهم کنیم.
معتمدیان با اشاره به تقسیم کار در برگزاری انتخابات تصریح کرد: برگزاری انتخابات بخشی مربوط به دولتِ اجرایی و بخش دیگری نظارتی است و خوشبختانه هماهنگی بسیار خوبی هم بین مجموعه نظارتی که مربوط به مجلس شورای اسلامی است فراهم شده است.
استاندار تهران در بخش دیگری از این برنامه به تشریح عملکرد مدیریت بحران استان در یک سال گذشته پرداخت.
معتمدیان با اشاره به آمادگی بیسابقه دستگاههای مدیریت بحران پایتخت اظهار داشت: آمادگی بسیار خوبی در مجموعه دستگاههای مسئول در حوزه مدیریت و مقابله با بحران ایجاد شد و خوشبختانه هم از لحاظ امکانات و تجهیزات و هم از نظر زیرساختهای مورد نیاز در شرایط بحرانی، اتفاقات خوبی در تهران رقم خورد.
وی با اشاره به آسیبهای وارد شده به زیرساختهای برق تصریح کرد: مردم عزیز ما شاهد بودند که بیش از هزار مورد آسیب به زیرساختهای برق وارد شد؛ از پستهای آسیبدیده و ترانسهای منهدم شده تا شبکههای انتقالی.
استاندار تهران با بیان اینکه میانگین رسیدگی و وصل مجدد برق از زمان قطعی تا وصل، زیر یک ساعت بوده است، گفت: این نرم بسیار خوب، فراتر از استانداردهای مرسوم است و نشاندهندۀ آمادگی کامل و انگیزۀ بسیار بالای کارکنان پرتلاش با روحیۀ جهادی است. بحمدالله نگذاشتند مردم در این زمینه دچار نگرانی شوند، علیرغم اینکه چهار نفر از همکارانمان در حوزه برق در حادثۀ میدان شهدا به شهادت رسیدند.
معتمدیان به سایر زیرساختها اشاره کرد و گفت: در حوزه آب نیز اکیپهای مختلفی سازماندهی شدند. بالغ بر ۶۰۰ تا ۷۰۰ اکیپ عملیاتی مجهز در حوزه برق و ۴۲۰ اکیپ در حوزه آب به صورت شبانهروزی در آمادهباش کامل بودند تا در صورت وقوع حادثه، بلافاصله در صحنه حضور یابند و خدمترسانی کنند و توفیقات خوبی حاصل شد و ترمیم و بازسازی انجام گرفت.
وی افزود: در حوزه گاز، بیش از ۶۰۰ مورد صدمه به زیرساختها وارد شده بود که با حضور به موقع کارکنان و کارشناسان عملیاتی، ترمیم و بازسازی انجام شد. در بخش مخابرات نیز بیش از ۲۰۰ مورد آسیب گزارش شد که عزیزان در شرکت مخابرات و ادارۀ کل ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور به موقع، نگذاشتند مشکلی در ارتباطات استان ایجاد شود.
استاندار تهران با تقدیر از دستگاههای امدادی خاطرنشان کرد: در حوزه امداد، حضور جمعیت هلال احمر بسیار پررنگ و به موقع بود. در همه صحنهها در کمترین زمان حضور یافتند و با آواربرداریهای انجامشده، خوشبختانه تعداد زیادی از شهروندان زنده از زیر آوار خارج و نجات یافتند.
معتمدیان اضافه کرد: عزیزان ما در مجموعههای نظامی، انتظامی و بسیج نیز امنیت مناطق مورد هجمه را تأمین کردند. اورژانس استان تهران با سرعت در صحنههای بمباران و موشکباران حضور یافت، مصدومان و نجاتیافتگان از زیر آوار را منتقل و سایر ماموریتها را به موقع انجام داد.
