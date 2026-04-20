فعالیت بندرشهید رجایی شبانه روزی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرود عسگری رئیس گمرک ایران در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی هرمزگان با اشاره به انعقاد تفاهم نامه‌ای برای ۲۴ ساعته شدن خدمات در بندر شهید رجایی اظهار کرد: با این تفاهم نامه متعهد می‌شویم که با ظرفیت‌های گمرکی، بندری و فعالان اقتصادی موجب رونق بیشتر بندرشهید رجایی شویم.

فرود عسگری با اشاره به ضرورت آسان‌تر شدن ترخیص کالا از بنادر گفت: در دوران جنگ تحمیلی سوم با همکاری و مصوبات شورای امنیت ملی روند ترخیص کالا از بنادر آسان شد.

وی گفت: یکی از مشکلات فعالان اقتصادی زمان بر بودن دریافت کد رهگیری در صف ترخیص بود که با همکاری بانک مرکزی و با دریافت تعهد غیر حضوری از فعالان اقتصادی، کالا ترخیص شود.

وی افزود: بر اساس دیگر مصوبه شورای امنیت ملی، فعالان اقتصادی می‌توانند برای واردات خودرو و تلفن همراه تا ۳ ماه و بقیه کالاها تا ۱۵ اسفند ضمانت نامه تودیع کنند.

رئیس کل گمرک ایران گفت: فعالان اقتصادی سطح یک نیز می‌توانند از زمان اظهار کالا به مدت یک سال ضمانت نامه تودیع کنند.

فرود عسگری افزود: ترخیص نسیه کالا برای واحدهای تولیدی نیز از دیگر مصوبه‌های شورای امنیت ملی است.

وی ادامه داد: در این مصوبه واحدهای تولیدی که نقدینگی ندارند می‌توانند ۶۰ تا ۷۰ درصد از کالاها را بدون پرداخت حقوق گمرکی و بقیه را پس از تولید محصول ترخیص کنند.

معاون وزیر اقتصاد عنوان کرد: مشکلات واردات کالاهای ملوانی نیز در کارگروه ماده ۴ مطرح می‌شود و در زمینه افزایش سفرها، کالاها و شناورها و بنادر جدید تصمیم گیری می‌شود.

رئیس کل گمرک ایران گفت: برای آسانتر شدن ترخیص کالا و رونق صادرات و واردات همه اختیارت خود را به ناظر گمرکات هرمزگان تفویض کردم.

فرود عسگری افزود: با مصوبات شورای امنیت ملی و آسانتر شدن ترخیص کالا، ۳ میلیون تن کالای اساسی در دوران جنگ تحمیلی سوم از ۱۳ بندر کشور ترخیص شد.