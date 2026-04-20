خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: پویش ملی «جان‌فدا برای ایران» این روزها به یک نصاب تاریخی و بی‌نظیر دست یافته و شمار مشارکت‌کنندگان در آن از مرز ۲۸ میلیون نفر عبور کرده است. این موج عظیم از اعلام آمادگی برای ایستادگی و فداکاری، ریشه‌های عمیقی در باورهای دینی و قرآنی ملت ایران دارد.

برای بررسی مبانی قرآنی این حرکت عظیم مردمی، به گفتگو با حجت‌الاسلام والمسلمین علی تقی‌زاده نشستیم که در ادامه مشروح این مصاحبه را می‌خوانید:

حاج آقای تقی‌زاده، با عبور آمار شرکت‌کنندگان پویش «جان‌فدا برای ایران» از مرز ۲۸ میلیون نفر، شاهد یک حماسه بزرگ مردمی هستیم. تحلیل شما از این حضور میلیونی و مبنای قرآنی چنین روحیه‌ای چیست؟

این حضور حماسی و ۲۸ میلیونی نشان‌دهنده زنده بودن روحیه مقاومت و ایثار در کالبد ملت ماست و یکی از مظاهر تجلی بعثت مردم است که رهبر شهید چند روز قبل از شهادت خود از آن خبر دادند. اگر بخواهیم ریشه و مبنای قرآنی این جنس از فداکاری و ایستادگی را پیدا کنیم، یکی از زیباترین و روشن‌ترین جلوه‌های آن در سوره مبارکه «صافات» تجلی یافته است.

خداوند متعال در این سوره، داستان پیامبرانِ جان‌فدایی همچون حضرت ابراهیم، حضرت موسی و حضرت یونس (علیهم‌السلام) را مطرح می‌کند؛ بزرگ‌مردانی که با تمام وجود و با گذشتن از جان خویش در مقابل ظلم ایستادند و مسیر هدایت را هموار کردند. خداوند پس از بیان این روایت‌های پرفراز و نشیب از ایستادگی در برابر باطل، در انتهای سوره یک قاعده کلی، یک سنت الهی و یک وعده تخلف‌ناپذیر را بیان می‌کند و می‌فرماید:

«وَ لَقَدْ سَبَقَتْ کَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِینَ (۱۷۱) إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ (۱۷۲) وَ إِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ (۱۷۳)». یعنی وعده قطعی ما برای بندگان فرستاده‌مان از پیش مسجل شده است که قطعا آنان یاری‌شوندگانند و بی‌شک لشکر ماست که پیروز و غالب است. پیوستن ۲۸ میلیون ایرانی به پویش «جان‌فدا»، ثبت‌نام در لشکری است که پیروزی‌اش حتمی است.

با توجه به این آیات، پیوند این وعده الهی با پویشی که امروز مردم به آن پیوسته‌اند چگونه تعریف می‌شود؟

ببینید، این آیات در واقع تضمین خداوند است. این وعده خداست که وقتی پای کار ولیّ خدا، جان‌فدایانی باشند و در مسیرهای سختِ مبارزه با ظلم، از خود ایستادگی، رشادت و حماسه نشان دهند و از تهدیدها و تحریم‌ها و سختی‌های مبارزه نترسند، حتماً و قطعاً نصرت خدا شامل حالشان می‌شود. در این مسیر الهی، چیزی به نام «باخت» و «شکست» وجود ندارد.

امروز وقتی ۲۸ میلیون نفر از مردم ما در پویش «جان‌فدا برای ایران» شرکت می‌کنند، این صرفاً فشردن یک دکمه یا امضای یک فرم نیست؛ بلکه در حقیقت، با شرکت در این پویش داریم در تیمی ثبت‌نام می‌کنیم که بُردش حتمی است. ما داریم خودمان را در زمره «جُند الله» قرار می‌دهیم و همان‌طور که قرآن کریم با قاطعیت می‌فرماید: «وَ إِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ»، پیروزی این لشکر از سوی خداوند مهر تأیید خورده است.

پس پیام اصلی این نصاب ۲۸ ۶میلیونی برای جبهه حق و همچنین برای مستکبران چیست؟

پیامش این است که ملت ما به وعده الهی ایمان دارد. این جمعیت عظیم نشان دادند که آماده‌اند تا در صف همان پیامبران جان‌فدای سوره صافات قرار بگیرند. وقتی ملتی این‌گونه با اراده و نترس پای کار جبهه حق می‌آید، طبق سنت الهی، تمام معادلات مادی دنیا به هم می‌ریزد و نصرت الهی نازل می‌شود. این ثبت‌نام ۲۸ ۶میلیونی، تجلی اراده یک ملت برای زندگی با آیه شریفه «إِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ» است که پویش زندگی با آیه‌ها به دنبال آن بوده است و ان‌شاءالله ثمره این جان‌فدایی و ایستادگی، پیروزی‌های بزرگ برای ایران عزیز و جبهه حق خواهد بود.