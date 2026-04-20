به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر ورمقانی پیش از ظهر دوشنبه در نخستین جلسه شورای آموزش و پرورش استان، با گرامیداشت یاد شهدا به‌ویژه دانش‌آموزان شهید، اظهار کرد: سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ با وجود برخی اتفاقات ناگوار و تعطیلی مدارس، با تلاش معلمان دلسوز تداوم یافت و روند آموزش متوقف نشد.

وی با اشاره به جایگاه والای معلمان افزود: در آستانه روز معلم، باید زمینه‌ای فراهم شود تا از مقام معلم به شکل شایسته تجلیل به عمل آید.

معاون استاندار کردستان در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه به آموزش‌های مهارتی در مدارس و دانشگاه‌ها تصریح کرد: توسعه مهارت‌آموزی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در آینده شغلی دانش‌آموزان ایفا کند.

ورمقانی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع زمین اردوگاه شهید مطهری بیجار اشاره کرد و گفت: این مجموعه از نیازهای اساسی آموزش و پرورش منطقه بوده و واگذاری آن به سایر دستگاه‌ها امکان‌پذیر نیست.

وی همچنین بر تسریع در واگذاری محوطه استخر قدیمی سنندج به آموزش و پرورش برای توسعه فضای آموزشی «حیات طیبه» تأکید کرد و خواستار بررسی ویژه این موضوع شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان درباره تسهیلات اشتغالزایی مدارس غیرانتفاعی نیز اظهار داشت: این موضوع باید در شورای اشتغال استان مطرح و مورد حمایت قرار گیرد.

در ادامه این جلسه، اجرای طرح «حامی» با هدف حمایت آموزشی مستمر از دانش‌آموزان نیازمند، مورد استقبال اعضا قرار گرفت.

ورمقانی در پایان با اشاره به تعویق انتخابات شوراهای اسلامی، خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش همواره یکی از ارکان اصلی برگزاری انتخابات بوده و در تمامی مراحل همکاری مؤثری با وزارت کشور دارد.