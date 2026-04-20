به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فرهادیان ظهر دوشنبه در نشست خبری «پویش جهانی نه به بمباران مدارس» اظهار کرد: این پویش با محوریت یادبود حادثه مدرسه میلاد میناب و با مشارکت دانشآموزان داخل و خارج از کشور برگزار میشود.
مدیرعامل مؤسسه فرهنگی، آموزشی و پژوهشی مفتاح افزود: ما در جایگاه یک مجموعه فرهنگی ـ اجتماعی وظیفه داریم نسبت به حوادثی که متوجه کودکان و دانشآموزان میشود، واکنش انسانی و مسئولانه داشته باشیم. از همین رو تلاش کردیم با تبیین این پویش، یاد کودکان مدرسه میلاد میناب را زنده نگه داریم و از ظرفیت دانشآموزان برای ساخت آینده بهره ببریم.
وی گفت: از بچهها خواستیم تصور کنند اگر کودکان میناب امروز در قید حیات بودند، ۲۰ سال آینده چه نقشی میتوانستند در جامعه داشته باشند. این تصور باید در قالب مقاله، انشا، داستان، تصویر، پادکست یا سایر آثار خلاقانه ارائه شود.
فرهادیان هدف نخست این برنامه را «تقویت روحیه مسئولیتپذیری اجتماعی» در میان دانشآموزان عنوان کرد و افزود: وقتی یک دانشآموز شهید میشود، ما باید حساسیت و مسئولیت خودمان را در برابر سرنوشت تمام کودکان افزایش دهیم. همچنین میخواستیم استعدادهای بچهها در حوزههای گوناگون از جمله نویسندگی، نگارگری و فیلمسازی کشف و تقویت شود.
مدیرعامل مؤسسه فرهنگی، آموزشی و پژوهشی مفتاح درباره انگیزه اصلی این رویداد گفت: بهانه این پویش این است که بچهها ۲۰ سال آینده خود را تصور کنند؛ اینکه چه کاره خواهند شد و چه کاری برای ایران انجام میدهند. همانطور که برای کودکان میناب مثال زدیم: کودکی که ممکن بود داروی سرطان را کشف کند، کودکی که میتوانست خلبان، رئیسجمهور، نماینده ایران در یونسکو یا ناخدای کشتی شود. این استعدادیابی برای خود دانشآموزان نیز هست.
وی زمانبندی مرحله نخست پویش را چنین اعلام کرد: آغاز برنامه از ایام هفته کرامت خواهد بود و تا ۱۸ خرداد، که صدمین روز حادثه مدرسه میلاد است، ادامه دارد. آثار برتر در قالب کتاب منتشر و به خانوادههای شهدای مدرسه تقدیم میشود. همچنین از میان آثار ارسالی ۱۰ تا ۱۵ دانشآموز به عنوان برگزیده انتخاب و تقدیر میشوند. برای تمام شرکتکنندگان نیز گواهی حضور صادر خواهد شد.
به گفته فرهادیان، مرحله دوم پویش بُعد جهانی دارد: ما قصد داریم با مکاتبه با نهادهای بینالمللی از جمله سازمان ملل، یونسکو و جمعیت هلال احمر، درخواست کنیم یک روز جهانی با عنوان «نه به بمباران مدارس» ثبت شود. این موضوع فقط مربوط به ایران نیست و هر اتفاقی از این دست، در هر نقطه جهان، ضد انسانی است و باید دیده شود.
مدیرعامل مؤسسه فرهنگی، آموزشی و پژوهشی مفتاح با اشاره به کمبود بازتاب بینالمللی حادثه میناب گفت: کمتر از ده درصد مردم جهان از این اتفاق باخبر شدهاند. تلاش ما این است که این موضوع در سطح جهانی مطرح شود و نهادهای مرتبط نسبت به امنیت کودکان در مدارس حساسیت بیشتری نشان دهند.
وی از تولید محتواهای چندزبانه برای معرفی پویش خبر داد و توضیح داد: بروشورهایی به زبانهای فارسی، انگلیسی، عربی و اردو چاپ میشود، چون کشورهای شبهقاره مانند پاکستان، هند و بنگلادش نسبت به این حادثه واکنش نشان دادهاند. همچنین یک سرود سهزبانه آماده شده و یک فیلم کوتاه درباره آیندهای که کودکان میتوانستند بسازند در حال تولید است. این محتواها با زیرنویس انگلیسی و سایر زبانها منتشر خواهد شد.
فرهادیان تأکید کرد: هدف اصلی ما ایجاد احساس همدلی، مسئولیتپذیری و امید در میان کودکان است. میخواهیم بچهها آرزو داشته باشند و آینده خود را بسازند. تمرکز ما بر این است که نسل امروز بداند میتواند چه نقشی در آینده کشور داشته باشد.
