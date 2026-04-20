گرامیداشت دهه کرامت و ادای احترام به مقام دختران شهید میناب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بهزیستی استان تهران، در آستانه دهه کرامت و همزمان با ولادت حضرت فاطمه معصومه (س)، مرکز مثبت زندگی با هدف ارج نهادن به این ایام فرخنده و همچنین ادای احترام به مقام شامخ دختران شهید گرانقدر میناب، اقدام به برگزاری جشنی با شکوه و اهدای جوایز به تعدادی از فرزندان تحت پوشش خود کرد.

این برنامه که با دقت به شرایط سنی و نیازهای هر کودک و نوجوان طراحی شده بود، شامل اهدای اقلامی نظیر انواع لباس، کفش، عروسک و سایر لوازم ضروری بو، این اقدام خداپسندانه با در نظر گرفتن فضای روحی جامعه در ایام عزاداری رهبر فقید صورت گرفت و با رویکردی احترام‌آمیز و با هدف ایجاد شادی و نشاط در میان فرزندان تحت پوشش برگزار گردید.