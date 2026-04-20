کمین مقاومت فلسطین برای مزدوران صهیونیست در جنوب غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، منابع امنیتی اعلام کردند که نیروهای فلسطینی موفق شدند صبح امروز مزدوران رژیم صهیونیستی در مرکز شهر خان یونس واقع در جنوب نوار غزه را در کمین خود گرفتار کنند.

بر اساس این گزارش، نیروهای گردان های قسام تحرکات عناصر مزدور گروهک حسام الاسطل را در منطقه بنی سهیلا واقع در شرق خان یونس رصد کردند. بعد از دریافت گزارش های اطلاعاتی، رزمندگان فلسطینی با خمپاره تاندوم یکی از خودروهای مزدوران را هدف قرار دادند.

منابع آگاه به مداخله مستقیم ارتش رژیم صهیونیستی برای نجات مزدوران خود و تیراندازی گسترده به سمت رزمندگان فلسطینی اشاره کردند.

مقاومت فلسطین با انجام این عملیات ثابت کرد که آماده مقابله با هر گونه تحرکات مزدوران رژیم صهیونیستی در نوار غزه است.