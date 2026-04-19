آمار جدید شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته ۲ شهید به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شدند که یک شهید، جدید است و یک شهید نیز در نتیجه جراحت وارده قبلی به وی به شهادت رسیده بود.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت غزه، از زمان برقراری آتش بس در غزه در تاریخ ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون تعداد ۷۷۵ نفر شهید و ۲ هزار و ۱۷۱ نفر نیز در نتیجه حملات رژیم صهیونیستی زخمی شده‌اند و علاوه بر آن پیکر ۷۶۱ شهید نیز از زیر آوار بیرون آورده شد.

بر اساس این گزارش، با احتساب این رقم، تعداد شهدای نوار غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۲ هزار و ۵۵۱ نفر و تعداد زخمی‌ها نیز به ۱۷۲ هزار و ۲۷۴ نفر رسید.

از سوی دیگر باشگاه اسیر فلسطینی اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ نسل‌کُشی در غزه در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون بیش از ۲۳ هزار فلسطینی در کرانه باختری و قدس اشغالی بازداشت شده‌اند.