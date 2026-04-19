۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۰۸

فرانچسکا آلبانیز: ارتش اسرائیل منحط‌ ترین ارتش است

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد گفت که جنایات رژیم صهیونیستی به حدی بوده است که با اطمینان می توان گفت که ارتش اسرائیل منحط ترین ارتش دنیا است. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، فرانچسکا آلبانیز گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در اراضی فلسطینی امروز گفت که ارتش رژیم صهیونیستی «منحط‌ ترین ارتش» دنیا است.

آلبانیز در واکنش به ویدیویی که نشان می‌دهد نیروهای ارتش اشغالگر یک کودک فلسطینی را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند، نوشت: به اندازه کافی دیده‌ام که با اطمینان کامل بگویم: ارتش اسرائیل منحط‌ ترین ارتش است.

آلبانیز چند روز پیش فاش کرد که در نتیجه اظهارات ضد صهیونیستی خود مورد تهدید قرار گرفته است. وی افزود که این تهدیدات از زمانی آغاز شده که گزارش خود را منتشر کرد که در آن رژیم صهیونیستی را به ارتکاب نسل‌کشی در غزه متهم کرده بود.

وی در مصاحبه‌ای با روزنامه گاردین گفت که پس از متهم کردن رژیم صهیونیستی به ارتکاب نسل‌کشی، با تهدید به مرگ و احساس دائمی خطر مواجه شده است.

