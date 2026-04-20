محاسبات دشمن درباره شکنندگی ایران با مقاومت ارتش و سپاه نقش بر آب شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری بعد از ظهر چهارشنبه در جمع تعدادی از فرماندهان و کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران در قزوین، با اشاره به فضاسازیهای روانی دشمن پیش از درگیریهای اخیر، تصریح کرد: دشمن در تحلیل خود از شرایط داخلی ایران دچار خطای راهبردی شده بود.
استاندار قزوین با بیان اینکه دشمن ایران را ساختاری شکننده تصور میکرد، اظهار داشت: آنها گمان میبردند که با اعمال فشارهای حداکثری و حتی پس از حادثه تلخ شهادت آیتالله رئیسی و همراهانشان، نظام سیاسی کشور دچار اختلال خواهد شد؛ اما آنچه در میدان رزم و تحولات منطقه رخ داد، نمایش قدرت و انسجام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، اعم از ارتش غیور و سپاه پاسداران بود که جانانه ایستادند.
وی با اشاره به توان نظامی آمریکا به عنوان یک قدرت بزرگ جهانی افزود: آمریکا در بسیاری از عرصههای نظامی پیروز ظاهر شده است، اما در تقابل مستقیم و غیرمستقیم ۴۰ روزه با ایران نتوانست به اهداف راهبردی خود دست یابد. درست است که خساراتی به برخی زیرساختها وارد شد، اما دشمن در رسیدن به اهداف تعیینشده خود ناکام ماند.
نوذری با بیان اینکه اکنون در مقطع حساس برقراری آتشبس به سر میبریم، ابراز امیدواری کرد: این رویارویی با سربلندی و پیروزی کامل رزمندگان اسلام به پایان رسد. در این میان تلاشها و مجاهدتهای خاموش و آشکار نیروهای ارتش در کنار نیروی هوافضای سپاه در میدان نبرد، شایسته تقدیر فراوان است.
استاندار قزوین در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهید سرلشکر موسوی از فرماندهان نخبه ارتش، تأکید کرد: شهید موسوی نمونهای از نبوغ و تعهد نیروهای مسلح بود و ما قدردان خون پاک تمامی شهدای ارتش و مدافعان امنیت هستیم که عزت امروز کشور مدیون آنان است.
وی همچنین به نقش مؤثر دولت در مدیریت صحنه داخلی همزمان با جنگ رمضان (عملیات وعده صادق) اشاره و خاطرنشان کرد: دولت همواره در کنار مردم ایستاده است. مردم ما نیز با در دست گرفتن پرچم و حضور در صحنه، پشتیبان واقعی مدافعان کشور بودند و نیروهای ارتشی با اتکا به همین پشتوانه مردمی در میدان مقاومت کردند.
استاندار قزوین با تأکید بر اینکه در استان قزوین کوچکترین کمبودی در ایام بحران احساس نشد، تصریح کرد: دولت با مدیریت هوشمندانه، تأمین بهموقع کالاهای اساسی، پیشبینی نیازهای استراتژیک استان و فعالسازی کامل ساختارهای مدیریت بحران، تلاش کرد تا آرامش روانی و معیشتی مردم حفظ شود. خوشبختانه در سایه این تدابیر، مردم شریف قزوین از نظر تأمین مایحتاج عمومی دغدغهای نداشتند.
