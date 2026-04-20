ممکان: احیای دریاچه ارومیه ردیف بودجه جداگانه ای ملی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حاکم ممکان،بعد از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد احیای دریاچه ارومیه که با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط کشور برگزار شد، با ابراز نگرانی جدی از وضعیت زیستمحیطی استان،اظهار کرد: چالشهای این حوزه بسیار فراتر از مسئله دریاچه ارومیه بوده و ابعاد گستردهتری را در بر میگیرد.
وی گفت: استان ما تنها با چالش زیستمحیطی دریاچه ارومیه روبرو نیست، بلکه مشکلات متعددی در حوزههای مختلف زیستمحیطی وجود دارد که نیازمند توجه ویژه و راهکارهای اساسی است.
ممکان یکی از مهمترین مطالبات استان را، تأمین اعتبار لازم برای حل این معضلات دانست و اظهار کرد: برای حل مشکلات زیستمحیطی در سطح استان، به تخصیص بودجه ملی و در نظر گرفتن ردیف بودجهای مستقل نیاز داریم.
وی افزود: متاسفانه، تاکنون ردیف بودجهای جداگانه و مشخصی برای احیای دریاچه ارومیه در نظر گرفته نشده است که این خود نشاندهنده عدم اولویتدهی کافی به این مسئله ملی است.
ممکان راه حل معضل دریاچه ارومیه را در گرو «مدیریت جامع» دانست و به راهکارهای اجرایی اشاره کرد و گفت: لایروبی انهار باید به صورت مهندسی و علمی صورت گیرد و انتقال آب از این انهار نیز باید به روشهای مدرن و مکانیزه انجام شود، زیرا در روشهای سنتی انتقال آب، شاهد هدر رفت بخش قابل توجهی از منابع آبی هستیم.
رئیس مجمع نمایندگان در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله فاضلاب اشاره کرد و گفت: در حالی که استان آذربایجان غربی،فاضلاب تصفیه شده خود را به سمت دریاچه ارومیه هدایت میکنند، اما متأسفانه آذربایجان شرقی از انجام این وظیفه سر باز میزند که این ناهماهنگی، روند احیای دریاچه را کند میکند.
ممکان همچنین بر لزوم تغییرات بنیادین در بخش کشاورزی تأکید کرد و افزود:نوع کشت محصولات و نحوه آبیاری مزارع نیازمند بازنگری اساسی است. این امر مستلزم مدیریت صحیح و ارائه راهکارهای جایگزین مانند ترویج کشاورزی مکانیزه، ایجاد شغلهای جایگزین برای کشاورزان و جلوگیری از توسعه کشاورزی در مناطقی است که با کمبود آب مواجه هستند.
وی یادآور شد:تبعات خشک شدن دریاچه ارومیه، تنها به استان آذربایجان غربی محدود نمیشود و یک مشکل «ملی» با ابعاد فرا استانی است.
وی در ادامه به تخریب منابع طبیعی و فضای سبز استان اشاره کرد و افزود:کاهش پوشش گیاهی و تخریب بیرویه منابع ملی، تبعات سنگینی برای اکوسیستم منطقه و کیفیت زندگی مردم دارد.
ممکان در خطاب به رئیس جمهور، تأکید کرد: اگر ادعای احیای دریاچه ارومیه را دارید، باید ردیف بودجهای جداگانه و قابل توجهی برای این امر حیاتی در نظر بگیرید.
وی همچنین، به معضل «آلودگی هوا» در استان پرداخت و گفت:تعدادی از شهرستانهای استان، حتی آنهایی که شهر صنعتی محسوب نمیشوند، شاخصهای بالایی از آلودگی هوا را تجربه میکنند که این موضوع نشاندهنده عوامل آلاینده متعدد و نیازمند بررسی دقیق است.
ممکان، همچنین برداشت بیرویه از سفرههای زیرزمینی را یکی دیگر از مشکلات زیستمحیطی جدی استان برشمرد و نسبت به عواقب آن هشدار داد و گفت:این برداشتهای غیراصولی، در آینده نزدیک منجر به پدیده فرونشست زمین در استان خواهد شد که خسارات جبرانناپذیری به زیرساختها و زندگی مردم وارد خواهد کرد.
