بارش ها تالاب های آذربایجان غربی را احیا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت جباری ظهر دوشنبه در نشست بررسی روند احیای دریاچه ارومیه با اشاره به زیستگاههای آبی استان گفت: در آذربایجانغربی بیش از ۷۰ زیستگاه آبی شناسایی شده که ۳۰ مورد از آنها مربوط به زیستبندها و ۴۰ مورد شامل تالابهای دائمی و فصلی است، از این میان، ۱۴ تالاب ماهیت دائمی دارند.
وی افزود: بخش قابلتوجهی از تالابهای استان در سال گذشته به دلیل کاهش شدید بارندگی و تداوم خشکسالی، به طور کامل خشک شده بودند و این امر خطرات جدی برای تنوع زیستی و پرندگان مهاجر ایجاد کرده بود.
جباری با اشاره به بهبود شرایط اقلیمی در سال جاری ادامه داد: افزایش بارش ها باعث شد اغلب تالاب های استان دوباره آبگیری و احیا شوند و حتی برخی از آنها در مقاطعی سرریز نیز داشتهاند.
وی تاکید کرد: روند آبگیری در چند تالاب همچنان ادامه دارد و این موضوع میتواند به بهبود وضعیت اکولوژیک منطقه و بازگشت بخشی از گونههای حیات وحش کمک کند.
